Šarec in direktorji o rešitvah za bolnišnice

Ljubljana – Po odstopu Marjana Šarca s premierskega položaja je marsikdo pričakoval, da bo sestanek, ki ga je sklical z direktorji bolnišnic, preklican, a se je ta danes kljub temu zgodil. Direktorja največjih kliničnih centrov, ljubljanskega in mariborskega, sta bila kljub trenutno neugodnemu političnemu vzdušju zadovoljna, da je njihovim težavam prisluhnil vrh politike.Šarec jih je povabil, da bi soočil njihove poglede na skrajševanje čakalnih dob in da bi skupaj našli rešitve, direktorji – sestanka se jih je udeležila večina – pa so bili v svojih stališčih precej enotni.Janez Poklukar, direktor ljubljanskega UKC, ...