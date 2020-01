Šarec in Pivčeva sta se sestala, menjave resorjev ne bo

Situacija ostaja precej nespremenjena

FOTO: Leon Vidic/Delo



V Desusu najprej sestanka izvršnega odbora in sveta stranke

Predsednik vladese je danes sestal z novoizvoljeno predsednico Desusa. Kot so za STA sporočili iz Šarčevega kabineta, sta opravila poglobljen in celovit razgovor ter se dogovorila za nadaljnje konstruktivno in proaktivno sodelovanje v vladi.Sklepati gre, da je zadovoljen s pojasnilom Pivčeve glede projekta SRIPT in da ji zaupa.Predsednik vlade je Pivčevi, ki je v soboto na volilnem kongresu Desusa premagala dosedanjega predsednika, še osebno čestital za izvolitev na to funkcijo, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.Erjavec, ki je Desus vodil 15 let, je v soboto po razglasitvi rezultatov napovedal, da bo odstopil z mesta ministra za obrambo. Šarec bo glede tega z Erjavcem opravil pogovor v prihodnjih dneh in nato sprejel ustrezne odločitve, so še sporočili iz kabineta.Erjavec je v nedeljo tudi sporočil, da se poslavlja iz aktivne politike in javnega življenja Kot je v izjavi za novinarje po srečanju s Šarcem ocenila Pivčeva, po njenem prevzemu vodenja Desusa situacija ostaja precej nespremenjena in Desus stabilen partner v vladni koaliciji. Pravzaprav računa na to, da se to sodelovanje še okrepi.Z Erjavcem se še ni pogovorila, to bo storila morda v sredo ali četrtek. S premierom sta se danes dogovorila, da se najprej z Erjavcem pogovori on, da se dogovorita, kdaj bo odstopil kot obrambni minister. Erjavec je odstop napovedal takoj po porazu proti Pivčevi na kongresu.Po Šarčevem pogovoru z Erjavcem bodo intenzivno začeli iskati novega ministra za obrambo, je povedala Pivčeva. Ne more še govoriti o tem, ali imajo primernega kandidata znotraj ožjega kroga v stranki, ali pa bo to kdo z ministrstva, je pojasnila. S tem se bo ukvarjala v prihodnjih dneh ter takoj po vzpostavitvi organov stranke o tem govorila s ključnimi osebami v stranki.Kot je dejala, ji je jasno, da menjave resorjev niso možne. »V vseh prihodnjih vladah, ko se bodo postavljale ali z rekonstrukcijo ali po volitvah pa se bomo potegovali za to, da dobimo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,« je pojasnila.Pivčeva je že danes odšla na sedež stranke, kjer se namerava predvsem dogovoriti, kdaj bodo sklicali najprej izvršni odbor in zatem svet stranke. Pogovoriti se želi tudi o tem, kako bodo delovali v prihodnje. Seznanila bi se rada s stanjem na stranki, med drugim, koliko je zaposlenih.V torek bo Pivčeva opravila prvi pogovor s poslansko skupino. Kot je dejala, želi doseči večjo enotnost in govoriti tudi s poslancemter preveriti, ali lahko postane zanesljiv in konstruktiven partner poslanske skupine. S tem bi kot stranka ojačali svojo kredibilnost v vladi, je dejala glede glavnih tem, o katerih sta govorila s premierom.Pogovorila pa sta se tudi glede očitkov na njen račun v zvezi z nepravilnostmi pri projektu SRIPT. Očitke je že večkrat zavrnila, po besedah Pivčeve pa danes »ni bilo znaka«, da premier s pojasnili ne bi bil zadovoljen.