Šarec in Plenković še nista trla »trdih orehov«

Za trenje trdih orehov ni bilo priložnosti, je dejal Marjan Šarec. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Salzburg – »Spoznala sva se, ni bilo posebnega bilateralnega sestanka, sva pa govorila. Verjamem, da bova v dialogu in razvijanju dobrih odnosov glede nerešenega vprašanja meje. Pomembno je, da odgovorno in zrelo pristopamo k stvarem, ki so leta z nami. Dobra volja z moje strani je, verjamem, da je tudi na slovenski,« je ob robu drugega dne neformalnega srečanja voditeljev Evropske unije dejal hrvaški premierNa vprašanje Dela, ali nedavno medijsko razkritje mnenja pravne službe, ki pritrjuje Sloveniji v prid v zvezi z reševanjem slovensko-hrvaške meje, pomeni, da arbitražne razsodbe hrvaška vlada še vedno ne priznava, je Plenković dejal: »Evropska komisija ni podala svojega mnenja. Položaj Hrvaške je zelo jasen, želimo najti rešitev, s katero bosta zadovoljni tako Hrvaška kot Slovenija.« Tudi predsednik slovenske vlade Marjan Šarec je ob robu vrha povedal , da sta se s hrvaškim kolegom Plenkovićem včeraj srečala, vendar »za trenje trdih orehov ni bilo priložnosti«. Svoj prvi obisk v tujini v vlogi predsednika valde je označil kot »rutinsko izmenjavo stališč«.Na naše vprašanje, kaj vrh pomeni za iskanje političnega zavezništva pred prihodnjimi evropskimi volitvami, je premeir dejal: »Na tem področju smo precej daleč. Verjemem, da bo kmalu dosežen premik.« Tako je posredno nakazal, da je najbolj verjetna priključitev evropskim liberalcem ALDE pod vodstvom, kamor je že vključena stranka SMC Mira Cerarja.