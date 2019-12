Šarec leti na jug med slovenske vojake

Dialog stoji, tranzicija oboroženih sil napreduje

Kosovo je bogata dežela in nikomur ničesar ne dolguje.

Ljubljana – Čeprav pripadniki Slovenske vojske sodelujejo v 11 mednarodnih operacijah in misijah, bosta za zagotavljanje slovenskih nacionalnih interesov še najprej najpomembnejši operaciji Eufor v Bosni in Hercegovini in Kfor na Kosovu. Obe državi pestijo podobni problemi, velika revščina, množično odseljevanje, politične napetosti s sosedi in poskusi vpletanja zunanjih sil, ki načenjajo stabilnost že tako krhkih družb.Delegacija slovenske vlade s premierom Marjanom Šarcem na čelu in načelnica generalštaba Alenka Ermenc bosta danes v Sarajevu v bazi Butmir obiskali kontingent Slovenske vojske, v katerem je trenutno 15 pripadnikov. Obrambno ministrstvo, ki ga vodi Karl Erjavec , varnostne razmere v BiH ocenjuje kot trenutno mirne in stabilne, a varnost še ni povsem in trajno utrjena.Kot ključne varnostne izzive v BiH so prepoznali destabilizacijska tveganja, ki so tako notranja kot zunanja. Boj velikih sil za prevlado na Balkanu se v BiH čuti med drugim v obliki neenotnosti glede približevanja oziroma sodelovanja z zvezo Nato, Bošnjaki in Hrvati si prizadevajo za članstvo v Natu, Srbi pa mu nasprotujejo in se sklicujejo na nevtralnost Republike srbske. Vračanje radikaliziranih borcev samooklicane Islamske države in članov njihovih družin z bojišč v Siriji in Iraku je resen izziv za varnostne organe BiH, vendar na slovenskem obrambnem ministrstvu ocenjujejo, da ima BiH zadeve pod nadzorom. Dolgotrajen proces oblikovanja oblasti, ki se vleče že več kot 14 mesecev od zadnjih volitev, ne prispeva prav veliko k varnosti. Pereča migrantska problematika, ki ji država z izrazito omejenimi viri sama ni kos, tudi vpliva na stabilnost v državi.Mednarodna misija na Kosovu Kfor traja že 20 let, danes je tam okoli 3600 vojakov iz 20 držav članic Nata. To je že leta tudi največja slovenska misija v tujini, tam imamo 250 vojakov, kar je okoli 70 odstotkov vseh slovenskih vojakov v tujini. Sicer stabilne varnostne razmere na Kosovu so pod močnim vplivom politične krize, po odstopu prejšnjega predsednika vlade in izrednih volitvah si nekdanji vodja opozicijeprizadeva oblikovati novo vlado.Politične napetosti med Beogradom in Prištino so zaznamovali zastoj v dialogu med državama, uvedba stoodstotnih carin na blago iz Srbije in BiH ter začetek preoblikovanja kosovskih varnostnih sil v oborožene sile. Spomnimo, pred slabim letom so kosovske ustanove s spremembo treh zakonov sprožile postopek tranzicije, ki ga je generalni sekretarpospremil z oceno, da se je začela v napačnem času, in s pozivom k dialogu ter svarilom, naj ta tranzicija ne poveča napetosti v regiji.