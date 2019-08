Šarec: Mi smo pometli pred svojim pragom, a smo dobili avtogol  

Za premierjem in predsednikom LMŠje bil pretresljiv teden - zaradi pritiskov nanj in na njegovo stranko v zvezi z, ki so razkrila sporne politične pritiske pri političnem kadrovanju . Generalni sekretar največje vladne stranke se je namreč v centru medijske pozornosti znašel, ker je prvi nadzornici Uradnega listasporočil, da »država pričakuje imenovanjeza direktorja te državne družbe«. Prijovićeva je potek dejanj izvajanja kadrovskega pritiska v četrtek predstavila tudi korupcijski komisiji. Predsednik KPK se je odzval, da je nepojmljivo je, da se v tej državi dogajajo takšne stvari Kralj se je sicer sprva branil in rekel, da je res poklical Prijovićevo in ji omenil, da bi bil Šoltes lahko dober kandidat za direktorja, a da je bil namen njegovega klica le »povedati, da je nekdanji predsednik računskega sodišča in kandidat Desus na evropskih volitvah po moji oceni dober kandidat za to mesto«.Šarec je v četrtek sporočil, da pometajo pod svojim pragom in da Kralj ne bo več sekretar. »Brane Kralj mi je povedal, kako je klic potekal. Resnica je nekje vmes. Ni bilo tako brutalno, kot je gospa povedala. Gre za besedo proti besedi. Težko verjamem, da bi se ne vem kako brutalno pogovarjal z njo, saj se niti ne poznata. Kralj je vseeno ravnal naivno, klic ni bil primeren. Takoj mu je bilo jasno, kakšne so posledice in da ne bo več generalni sekretar LMŠ, saj veste, da pometamo pred svojim pragom«.V soboto zjutraj pa je premier na svojem facebook profilu objavil zapis v zvezi s kadrovanjem, v katerem je na več mestih izpostavil, da stranka LMŠ pometa pod svojim pragom. »Za ta klic seveda ni opravičila in je moje besede o pometanju pred lastnim pragom spremenil v dejanje. Ker je tako prav. Ker vsi vemo, da tega klica ne bi smelo biti, zlasti ne, ker je šlo za "rihtanje službe".«V nadaljevanju je zapisal tudi, da se te stvari, s čimer je mislil na 'nastavljanje kadrov' dogajajo. »Ne zatiskajmo si oči ...to se dogaja v naših vsakodnevnih življenjih. Ne samo v politiki, tudi kje drugje. Ne bom opravičeval dejanja generalnega sekretarja stranke LMŠ, ker ga ne morem. Mnogi so mi pisali, da naj se ne prenaglim, da naj razmislim, da ni nič takega. Pa je. Edini, ki je takoj vedel, kaj je storiti, je bil Brane Kralj, ki ga neizmerno cenim in spoštujem. Niti za hip ni pomislil, da je dejanje pravilno in se ni izgovarjal. To naredi samo velik človek.«Zapisal je tudi, da občutek o 'avtogolu ni prijeten, da pa je poduk za naprej, je zavedanje, da so vsi v službi ljudi, državljank in državljanov.Je tudi priložnost za pogovor o kadrovanju in ravnanjih za naprej. Brez kazanja na druge, temveč predvsem vsak nase in svoja ravnanja. Ob koncu se je še odzval na kritike in zapisal, da je »naša stranka v vladi in državni politiki eno leto, naj se vprašajo še tisti, ki so dlje. Namesto, da privoščljivo gledajo, naj razmislijo o mnogih stvareh.«