Šarec na obisk k Medvedjevu

Dve srečanji v manj kot enem letu

Namen obiska je »potrditev dobrih odnosov med državama, krepitev dvostranskega dialoga ter iskanje možnosti za nadaljnji razvoj vsestranskega sodelovanja, še posebej na gospodarskem področju«. FOTO: Leon Vidic/Delo

bo na povabilo predsednika vlade Ruske federacije10. in 11. septembra skupaj z gospodarsko delegacijo in štirimi ministri obiskal Rusijo, so sporočili iz premierovega kabineta.Namen obiska je »potrditev dobrih odnosov med državama, krepitev dvostranskega dialoga ter iskanje možnosti za nadaljnji razvoj vsestranskega sodelovanja, še posebej na gospodarskem področju«.Obisk bo namenjen tudi izmenjavi mnenj o aktualnih zunanjepolitičnih temah, pri čemer konkretne tematike, o kateri bo beseda tekla, v kabinetu niso opredelili. Evropska unija in Nato, katerih članica je tudi Slovenija, sta sicer proti Rusiji uvedla sankcije zaradi ukrajinske krize in ruske protipravne priključitve ukrajinskega polotoka Krim.Poleg tega pa namerava slovenski premier v Moskvi uradno odkriti še spomenik slovenskim žrtvam obeh svetovnih vojn na območju današnje Rusiji.To bo Šarcev prvi obisk v Moskvi odkar je zasedel položaj predsednika slovenske vlade, sta se pa Šarec in Medvedjev sestala že lanskega 18. oktobra v Bruslju ob robu vrha Evrope in Azije. Takrat naj bi slovenski premier od Medvedjeva tudi prejel povabilo za obisk Moskve.Spremljali ga bodo predstavniki devetih slovenskih podjetij, na čelu z gospodarskim ministrom. V Moskvo potujejo tudi zunanji minister, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiter minister za kulturo