Šarec na prvi evropski poti kot premier

Srečanje s Plenkovićem verjetno v prihodnjih mesecih

Novi slovenski premierse je danes pred neformalnim vrhom EU v Salzburgu sešel s predsednikom Evropskega sveta, s katerim sta govorila o brexitu in migracijah, ne pa tudi o arbitraži. Slednjo bo, kot je dejal za slovenske medije, omenil na srečanju s predsednikom Evropske komisijev četrtek.Nemški časnik Spiegel je nedavno razkril, da Evropska komisija ni upoštevala mnenja svoje pravne službe, ki potrjuje večino slovenskih stališč glede uveljavljanja arbitražne odločbe o meji s Hrvaško.»Članek v Spieglu nas je presenetil oziroma smo ugotovili, da je prav, da smo zagovarjali vladavino prava,« je dejal Šarec in dodal, da bo to omenil tudi v pogovorih z Junckerjem. »Kaj bo storil on, je njegova stvar,« je dodal.Povedal je še, da v Salzburgu ne načrtuje srečanja s hrvaškim premierjem, »Dokler se Hrvaška ne odloči, da je treba spoštovati arbitražno razsodbo, težko rečem kaj novega,« je pojasnil. Bo pa srečanje po njegovih besedah verjetno v prihodnjih mesecih.Šarec je tudi ponovil, da nova slovenska vlada ne spreminja stališča glede arbitražne razsodbe. »Mi smo država, ki spoštuje vladavino prava. Ker se nismo prej dogovorili, smo šli na sodišče. Sodišče je odločilo in Slovenija zagovarja vladavino prava,« je poudaril.Novi slovenski premier se v Salzburgu nocoj udeležuje delovne večerje v okviru neformalnega vrha, v ospredju katere bodo migracije. Pred srečanjem je povedal, da bo kolegom iz EU sporočil, da Slovenija vztraja na isti poti kot doslej, torej zagovarja isti način reševanja problema, podpira pa močnejšo obrambo zunanjih meja.