FOTO:Šarec na pogovor k Levici

Vodstvo stranke Levica se bo v DZ danes sestalo s premierjem. S prvim možem LMŠ želijo razčistiti nekatega odprta vprašanja, predvsem Šarčeve kadrovske poteze, preden nadaljujejo z nadaljnjim sodelovanjem z vladnim peterčkom.V Levici so pretekle dni kritizirali predvsem Šarčevo izbiro imenovanja za državnega sekretarja za nacionalno varnost,pa opozarja tudi na druga vsebinska vprašanja . Koordinator levice je tako med drugim v sredo izpostavil vprašanje NLB, oborožitve dveh bataljonskih skupin za Nato in državni proračun.S Šarcem se želijo pogovoriti o statusu sporazuma ter o tem, kako ga bodo udejanjali. Kot je prvi mož Levice pojasnil, skušajo nekateri ministri in predstavniki strank peterčka razvodeniti vsebino parafiranega sporazuma, pčeš da gre le za seznam lepih želja. V prihodnje želijo predvsem preprečiti presenečenja, kot je bilo imenovanje Črnčeca.Šarec je v sredo pred neformalnim vrhom voditeljev v Salzburgu napovedal, da se bodo pogovorili, tako kot se pogovarjajo že ves čas. Poleg tega je izrazil tudi nestrinjanje z oceno, da se odnosi z Levico krhajo.Vodja poslancev LMŠje v sredo ob očitkih Levice zatrdil, da v LMŠ parafiran dogovor jemljejo resno in bodo naredili vse, da razrešijo odprta vprašanja. Golubović verjame, da bodo prihodnji teden podpisali sporazum.Danes bo sicer sledil tudi sprejem novoizvoljene vlade pri predsedniku republike. Borut Pahor bo še pred sprejemom na krajši pogovor sprejel predsednika vlade, nato pa bo sledil nagovor prve manjšinske vlade v sestavi LMŠ, SD, SMC, Sab in Desus.