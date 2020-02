Šarec: Okužbe s koronavirusom pri nas (še) ni

Na vladi so obravnavali poročilo ministrstva za zdravje o koronavirusu. Premier v odstopu Marjan Šarec je poudaril, da okužbe s koronavirusom pri nas (še) ni, bo pa slej kot prej, ker so ga zaznali že povsod okoli nas.



Poudaril je, da meje ostanejo odprte. Hrvaška po njegovih besedah že preverja, ali je kdo okužen. In sicer tako, da vprašajo voznike, od kod prihajajo, in nato odvzamejo bris. Posledično so nastale kolone na meji. Daljši zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti med Drnovim in Obrežjem proti Hrvaški, in sicer na odstavnem pasu, dolg je kar 12 kilometrov. Čakalna doba za tovorna vozila na izstopu Obrežje je predvidoma več kot 6 ur.



​Šarec je povedal, da zaradi tega ukrepa nastaja gospodarska škoda.



Opozoril je, da širjenje panike ne prispeva k reševanju problematike virusa. Škoda je lahko večja, kot pa je velika nevarnost okužbe z virusom, če bodo ljudje nenormalno kupovali zaloge ali pa dvigovali prihranke ter še dodatno prispevali k paniki med ljudmi.



»Razlogov za paniko ni. Situacija je resna, vendar bomo s širjenjem dezinformacij zadeve le še poslabšali, dolgoročno tudi škodili državi. Če se ustavi normalno življenje, so lahko posledice nepredstavljive.«



Ministrstvo za zdravje spremlja proces, iz ure v ure. Ko bo okužba pri nas, bodo javnost o tem obvestili in okužbo tudi ustrezno obravnavali. Po Šarčevih besedah so aktivirani vsi sistemi, ki morajo biti v takšnih primerih. Je pa koronavirus stvar stroke in ne politike.

Vprašanje nekaj dni

Zdravstveni minister Aleš Šabeder je nadaljeval, da je samo še vprašanje dni, kdaj se bo prva okužba pojavila pri nas. Tudi on je poudaril, da vso sistemi dobro delujejo in ni razlogov za preplah. »Prekomerno kopičenje zalog ni potrebno,« je izjavil.



Bolnišnice so pripravljene na paciente. Prve vstopne točke so pripravljene na infekcijski kliniki v Ljubljani, v UKC Maribor in na Golniku.