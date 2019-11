Šarec ostal brez tesnega sodelavca Vojmirja Urlepa

Šarec: »Gre za resne zdravstvene težave«

Vojmir Urlep je v politiko vstopil kot nekdanji nmenedžer. Skoraj dvajset let je služboval na najvišjem položaju predsednika uprave Kemofarmacije in Leka. FOTO: Leon Vidic/Delo

ostaja še brez enega sodalevca, poroča portal MMC . Premierov kabinet zapušča, državni sekretar za koordinacijo med ministrstvi.Vojmir Urlep je na bolniškem dopustu in tudi uradni razlog za njegov odhod so zdravstvene težave. A v ozadju naj bi bilo tudi sporno kadrovanje. Zadnje zamenjave v vrhovih državnih podjetjih ― tudi v Telekomu in Petrolu ― naj bi se zgodile brez njegove vednosti.V kratkem sporočilu za TV Slovenija je zapisal, da ima težave z zdravjem, ki so se v zadnjem obdobju zaradi obremenjenosti poslabšale in je zato do nadaljnjega odsoten.»Pač, to je občutljiva zadeva. Gre za resne zdravstvene težave, zato težko govorim konkretno. Gospod Urlep zaenkrat še ostaja zaposlen v kabinetu predsednika vlade, ampak po vsej verjetnosti bo moral izpreči, saj mu stres in napori zagotovo ne koristijo. Kaj več bo povedal sam, če bo želel. Ob tej priložnosti se mu zahvaljujem za vse, kar je naredil,« je njegov odhod komentiral Šarec, ki je zvečer obiskal Koroško.