Šarec tvitnil, da je zdrav, stanje v LMŠ zamaknilo interpelacijo Hojsa

Interpelacija Hojsa predvidoma 8. septembra

Nekdanji premier, predsednik LMŠ in poslanecje včeraj sporočil, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili še pri eni strokovni sodelavki njegove poslanske skupine, zato sta se še dva poslanca odločila za samoizolacijo. Ob tem je ponovil, da so že od torka v karanteni štirje poslanci LMŠ in osem strokovnih sodelavcev. Situacija v tej stranki je zdaj zamaknila tudi interpelacijo notranjega ministra, napovedano za prihodnji ponedeljek.Danes je Šarec na tviterju sporočil, da je opravil testiranje. »Pravkar sem dobil izvid testa za COVID 19. Sem zdrav,« je tvitnil. Še včeraj je opozarjal, da je poslanska skupina LMŠ močno okrnjena, saj je vključno z njim »operativnih« le pet poslancev.Kot je včeraj poročala STA, so pri eni strokovni sodelavki poslanske skupine LMŠ okužbo z novim koronavirusom potrdili že v ponedeljek zvečer. Sledile so karantenske odločbe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za poslancein, poslancainpa sta prejela priporočila NIJZ o izvajanju zaščitnih ukrepov.Izredna seja, na kateri bo DZ odločal o delu in odgovornosti notranjega ministra Aleša Hojsa, bo predvidoma v petek, 18. septembra, so v kabinetu predsednika DZ potrdili po delovnem posvetu predsednika z vodji poslanskih skupin. O datumu seje bo sicer dokončno odločil kolegij predsednika v petek.Vodje poslanskih skupin in predsednik DZso se po pojavu primera okužbe s covidom-19 v DZ, po katerem je nekaj poslancev LMŠ v karanteni oz. samoizolaciji, posvetovali glede izvedbe izredne seje, na kateri bodo na zahtevo štirih opozicijskih strank odločali o delu in odgovornosti ministra Hojsa.Izredna seja za interpelacijo je bila glede na predlog dnevnega reda kolegija DZ sprva predvidena za ponedeljek, 14. septembra, a so se zdaj dogovorili, da bo nekaj dni pozneje, da zagotovijo vse tehnične pogoje za sodelovanje poslancev na seji na daljavo.Pričakovati je, da ga bo koalicija z izjemo nekaj poslancev Desusa podprla. Hojs se je namreč danes zaradi podpore na interpelaciji sestal s poslanci te stranke. Kot je povedal v izjavi novinarjem po seji vlade, ima podporo dela poslancev te stranke, dela pa ne.