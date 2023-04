Šarec je podpisal pogodbo za nakup štirih letal za gašenje iz zraka

Obrambni minister Marjan Šarec in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin sta danes z izvršnim direktorjem podjetja Air Tractor Europe SL Rafaelom Selmom Beltránom podpisala pogodbo za nakup manjših gasilskih letal. Dve letali tipa air tractor bosta v državo prispeli že pred poletjem.

Začetek nove dobe boja z naravnimi nesrečami

»Danes je dan, ki smo ga čakali že od lani, ko smo doživeli največji požar v zgodovini RS, že takrat je padla odločitev, da Slovenija poleg ostalih zmogljivosti, ki jih ima, dobi tudi namenska letala za gašenje in zraka. Takoj smo šli v akcijo, pripravljati smo začeli dokumentacijo in plod vsega skupaj je današnji slovesni podpis pogodbe, ki bo omogočala začetek nove dobe boja z naravnimi nesrečami. Vzpostavljati smo začeli sistem, ki ga doslej še nismo imeli. Ta mora omogočiti preprečevanje tako velikih razsežnostih požarov, izvidovanje in pravočasno odkrivanje požara. Imel bo vlogo, ki jo ima gasilni aparat: za čimprejšnjo preprečitev širjenja. Torej, letala so namenjena takojšnjemu zatrtju morebitnega požara, ključna razlika od tega, kar smo imeli prej, ko nismo imeli flote, je ta, da se bodo letala hitro odzivala in bodo takoj na požarišču. Doslej smo morali čakati kapacitete iz tujine. Letalo bo nosilo več kot 3000 litrov vode,« je povedal Šarec.

Vrednost pogodbe je dobrih 23 milijonov evrov

Povedal je, da letos dobimo dve dvosedni letali, drugo leto še dve enosedni. Letali bosta letos prispeli iz linije, takoj ko bodo v Sloveniji, bosta v uporabi. Že po podpisu bodo začeli izobraževati pilote. Letali bosta stacionirani v eni od letalskih baz, v času nevarnosti požara pa na terenu. Enota za gašenje bo posebna enota znotraj Uprave RS za zaščito in reševanje. Registrirana bodo kot civilna letala, je pojasnil.

Vrednost pogodbe je nekaj več kot 23 milijonov evrov. Šarec je ponovil, da se danes začenja nova doba boja z naravnimi katastrofami, letala bodo omogočila, da se bomo hitro odzvali, da ne bomo prepuščeni drugim državam. Ta letala bodo dali tudi v skupno floto EU in bodo na voljo tudi za druga požarišča znotraj EU in bodo del celotnega sistema. Slovenija po besedah ministra tako postaja močna sila, ki bo pomagala tudi drugim, kot jim danes pomaga s pehotnimi silami in z drugo tehniko.

Pojasnil je, da ministrstvo tudi financira štipendije za pilote; trenutno jih štipendira 20. Današnji podpis pogodbe je pogoj, da šolanje in prekvalifikacijo začnejo, to se bo zgodilo v kratkem času, da bodo letala hitro na razpolago. V začetni fazi bo vojska posodila svoje pilote, v kasnejši fazi pa so možne tudi druge rešitve, cilj je, da letala čim prej spravimo v operativno uporabo.

Premier Robert Golob je marca napovedal, da bosta za gašenje obsežnih požarov v naravi, kot je bil lanski na goriškem Krasu, še letos nabavljeni dve letali. FOTO: Črt Piksi/Delo

Letala bodo po Šarčevih besedah delovala čim bliže območju, kjer bo nevarnost gozdnih požarov oziroma požarov v okolju. »Ko nevarnosti ne bo, bodo stacionirana bodisi na Brniku bodisi v Cerkljah. Ko bo nevarnost, pa bomo določili lokacije, da bo odzivni čas optimalen. Letala bodo imela možnosti zajemanja tako na vodi kot na tleh. Imela bodo možnost polnjenja na tleh s sladko vodo, saj vemo, da morska voda ni najboljša za okolje. Ne smemo pa pozabiti še na spartana, ki ima nosilnost 8000 litrov vode.« Glede vzdrževanja je povedal, da bodo vzpostavili celoten sistem, za ta letala so namreč potrebna specifična znanja, vojska ima po njegovih besedah kapacitete, tako da bodo poskrbeli, da se bodo letala vzdrževala, kot je potrebno, tudi v dogovoru s proizvajalcem, in da bodo vedno plovna in v optimalnem stanju.

Vlada je sicer nakup letal uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov konec januarja. Ministrstvo za obrambo je takrat vrednost zgraditve zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka ocenjevalo v višini 21,6 milijona evrov z DDV. Z zgraditvijo pa nameravajo doseči uspešno delovanje enot za gašenje iz zraka, jih umestiti v sistem zaščite in reševanja, zanje pridobiti ustrezen kader in zagotoviti vzdrževanje in ustrezno bazo.

Kot je še izvedela STA, bodo letala registrirana med civilnimi letali, upravljala pa jih bo uprava za zaščito in reševanje. Kmalu naj bi bile znane tudi podrobnosti, s katerega letališča bodo letala delovala in kdaj se bodo začela usposabljanja njihovih pilotov.

Nakup bo skladno z razvojnim programom sofinanciran s podporo sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.