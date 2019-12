Šarec poziva k podpori: Mlinarjeva je z dušo in srcem Slovenka

Podpore Mlinarjevi vsi koalicijski partnerji niso zagotovili niti na današnjem sestanku pred sejo vlade.FOTO: Roman Šipić/Delo

Premierje v nagovoru poslancem pozval k podpori kandidatki za kohezijsko ministrico. Kot je poudaril, je Mlinarjeva »z dušo in srcem Slovenka«, njeno dvojno državljanstvo pa po njegovih besedah v ničemer ne vpliva na njene sposobnosti. Želi si, da bi jo presojali izključno po njenem delu.Šarec imenovanje Mlinarjeve podpira, ker zaupa presoji stranke SAB in njene predsednice, je dejal. Poudaril je, da je imenovanje Mlinarjeve predlog celotne koalicije, pri čemer je spomnil na zavezo iz koalicijskega sporazuma, da partnerji skupaj podpirajo ministre in glasujejo zanje.Resor, za katerega se poteguje Mlinarjeva, je po premierjevih besedah zahteven in zahteva trdo delo. Žalosti ga, da na zaslišanjih kandidatke glavna tema ni bila kohezija, »ampak smo slišali še kaj drugega«.»Kandidatka je z dušo in srcem Slovenka, je pa bila avstrijska državljanka, ker je bil leta 1920 koroški plebiscit,« je poudaril in dodal, da to v ničemer ne vpliva na njeno imenovanje za ministrico oziroma na njene sposobnosti. »Zato me je nekoliko začudil ton razprave, ampak tako pač je v politiki,« je dejal.Šarec si želi, da Mlinarjeve ne bi presojali po tem, »koliko je in koliko ni Slovenka«, temveč po njenem delu. »Zbrala je pogum in voljo - pripravljena se je spopasti z resorjem,« je poudaril in poslance še enkrat pozval, naj se v razpravah vzdržijo sodb o njenem izvoru.Poslanci bodo danes odločali o imenovanju Mlinarjeve za že tretjo ministrico za razvoj, strateške projekte in evropsko kohezijsko politiko v tem mandatu. Mlinarjeva na glasovanje v DZ prihaja s slabo popotnico, saj ji pristojna parlamentarna odbora nista prižgala zelene luči.Podpore ji vsi koalicijski partnerji niso zagotovili niti na današnjem sestanku pred sejo vlade. Tako naj kandidatke SAB ne bi podprli nekateri poslanci DeSUS.