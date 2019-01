Šarec pozval Prešička k razjasnitvi razmer na ministrstvu za kulturo

Na ministrstvu morajo predsedniku vlade oddati poročilo o morebitnih prijavah mobinga na delovnem mestu v zadnjih petih letih. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Predsednik vladeje na ministra za kulturonaslovil pismo, v katerem ga poziva, da se opredeli do navedb iz pisma sindikata Glosa in uslužbencev ministrstva za kulturo. V pismu so premiera pozvali k razjasnitvi okoliščin in ukrepanju v primeru samomora tamkajšnjega uslužbenca ministrstva za kulturo.Kot je Prešiček povedal za TV Slovenija, se je že srečal s Šarcem, podal bo tudi pisno izjavo. Prav tako je že imel pogovor s sindikatom Glosa. »Iskreno sem jih vprašal, kaj sem naredil narobe, če je kje moja krivda, čeprav smatram, da je ni, da nisem nič takšnega storil,« je povedal minister. Napovedal je še, da bodo organizirali zbor delavcev, na katerem naj bi »vzpostavili dialog«, da si povedo, »kaj se je dogajalo in kaj je privedlo do tega tragičnega dogodka«.Delavec se je menda v brezizhodnem položaju znašel tudi zaradi domnevnega šikaniranja na delovnem mestu. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, ta od pristojnih tudi zahteva, da ga obvestijo o ukrepih, ki jih je ministrstvo sprejelo za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki jih predvidevajo zakonske obveznosti ter uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave. Na ministrstvu morajo predsedniku vlade tudi oddati poročilo o morebitnih prijavah mobinga na delovnem mestu v zadnjih petih letih.