Šarec predsedniku Pahorju: seja Sveta za nacionalno varnost ni smiselna

Pahor odločitev spoštuje

Zaostreni odnosi

Premierje odgovoril predsedniku republike, ki je premiera v luči zaostrovanj razmer med Sovo in Knovsom predvčerajšnjim pozval, naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost v razširjeni zasedbi . Nanjo naj bi premier povabil tudi predsednika Knovsa in predsednika državnega zbora.»Seja razširjene sestave SNAV v tem trenutku, ko je veliko takšnih in drugačnih manipulacij in obtoževanj, ne bi bila smiselna, saj bi utegnila spolitizirati še to posvetovalno temo,« je premier danes Pahorju odgovoril v javnem pismu.»Najprej naj poudarim, da iskreno verjamem v vaš najboljši namen in zato jemljem posredovani predlog kot vaš prispevek k urejanju razmer. Vendar je nemogoče spregledati dejstvo, da je čas za kaj takega mimo. Vprašanja in dileme v zvezi s tem so se preselili na pristojne organe, bodisi na Inšpektorat za javni sektor, ki preverja zaposlitve, bodisi na policijo in tožilstvo, ki bosta obravnavali morebitno izdajo tajnih podatkov.«Šarec ocenjuje, da še zdaleč ne gre za izredne razmere ali vojno stanje med komer koli, pač pa za vprašanje pristojnosti posameznih organov. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih sil je politični nadzorni organ in ne civilni, meni.Z urada predsednika republike so se na Šarčevo pismo že odzvali, s kratkim sporočilom, da se je Pahor s pismom seznanil. »Ker je predsednik vlade tudi predsednik Sveta za nacionalno varnost in pristojen za njegovo vodenje, predsednik Pahor njegovo odločitev spoštuje,« so zapisali.Odnose med Sovo in Knovsom je nazadnje zaostrila naznanitev suma kaznivega dejanja razkritja tajnih podatkov, ki ga je Sova podala na tožilstvo in policijo zaradi javnega dela Konovsovega poročila o zapletih v arbitražnem postopku. Že pred tem je na odnose vplival Knovsov nadzor Sove in kadrovanje v času Šarčeve vlade in konkretno Šarčeve znanke na Sovi.»To bodo presodili pristojni organi, ni na meni, da sodim,« je Šarec komentiral domnevno izdajo tajnih podatkov, ko je Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) objavila javni del poročila o obveščevalni in protiobveščevalni dejavnosti, povezani z dogodki med Slovenijo in Hrvaško med postopkom pred arbitražnim razsodiščem v Haagu. Sova je zaradi poročila Knovsa naznanila sum kaznivega dejanja, po navedbah premiera naj bi bilo v njem kar nekaj skrb zbujajočih zadev, a o podrobnostih ne more govoriti, ker so tajne.