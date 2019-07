Predsednik vlade o razmerah na južni meji (PRENOS V ŽIVO)

Predsednik vlade Marjan Šarec se je v Ilirski Bistrici najprej srečal z županom Emilom Rojcem, nato pa v Kostlu še z županom Ivanom Črnkovičem. Na mejnem prehodu Žuniči v občini Črnomelj, ki jo vodi Andrej Kavšek, se bo z mešano patruljo policije in vojske tudi srečal.



Slovenska stran vseskozi poudarja, da učinkovito varuje svojo državno mejo s Hrvaško in ima razmere pod nadzorom. Notranji minister Boštjan Poklukar je v telefonskem pogovoru z italijanskim ministrom Matteom Salvinijem, ki izpostavlja, da če skupne patrulje na meji ne bodo uspešne, bo Italija na mejo postavila ovire, navedel, da je treba posebno pozornost usmeriti v celotno zahodnobalkansko migracijsko pot in sprejeti ustrezne ukrepe za učinkovito obvladovanje migracij, kot na primer okrepljeno delo agencije Frontex na Zahodnem Balkanu.



Policija pri številu nezakonitih prehodov meje sicer še naprej zaznava trend naraščanja. V prvi polovici letošnjega leta so obravnavala 5345 nezakonitih prehodov meje, kar je za 47,1 odstotka ali 1712 več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Pakistana, Alžirije in Maroka.



Največ ilegalnih prehodov – dobro tretjino – so obravnavali na območju PU Koper, 28 odstotkov na območju PU Novo mesto in 24 odstotkov na območju PU Ljubljana.