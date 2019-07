Šarec: Vedno ista zgodba … podcenjevanje do zadnjega atoma moči

Predsednik vlade je svojo odločitev za enega kandidata kljub pobudi predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, naj države predlagajo ženskega in moškega kandidata, že včeraj utemeljil z besedami, da »vemo, kaj se dogaja z neizbranimi – rado se jih etiketira in označuje za poražence«. Poleg tega smo že doslej na tem mestu imeli žensko, je dodal.

Ljubljana – Pred današnjim odločanjem o slovenskem komisarskem kandidatu – premierje za to funkcijo izbral dolgoletnega diplomata Janeza Lenarčiča – se je premier oglasil z zapisom na facebooku, kjer je pokomentiral burne odzive znotraj koalicije. Še zlasti v SD, kjer so stavili na svojo evropsko poslanko Tanjo Fajon, so bili včeraj neprijetno presenečeni nad izbranim imenom . Kritike so bile v premiera uperjene tako zaradi napačnega vodenja postopka izbora kot tudi zaradi tega, ker se s partnerji pri tem ni posvetoval.»Res sem držal ime skrito do zadnjega, a izključno zaradi obrambe dostojanstva kandidata. Že tako je slišati zanj žaljive oznake in kritike. Pa ima bogato kariero. Je kdo od teh, ki se spotika ob izbor 'uradnika', ali sploh kdo iz Slovenije že zastopal predsedstvo EU v evropskem parlamentu? In odgovarjal na vprašanja poslancev? Se je kdo od njih kdaj pogajal z Rusijo, ZDA, Azerbajdžanom o opazovanju njihovih volitev? Je kdo od njih vodil mednarodno ustanovo s 160 zaposlenimi in 20 milijoni evrov letnega proračuna? Janez Lenarčič je to počel. Uspešno. Zdaj pa poslušamo o uradniku, ki ne zmore voditi? Vedno ista zgodba … podcenjevanje do zadnjega atoma moči,« je zapisal.»O postopku govorijo isti, ki so pred petimi leti sodelovali pri popolnem fiasku, ko je vlada poslala tri kandidate, ki so se samopredlagali . Posledica je bila zavrnjena kandidatka na zaslišanju v Bruslju , prišlo je celo do hišnih preiskav, postopka KPK itd.,« odgovarja kritikom.Obenem dodaja, da je postopal pravično ter da ni predlagal kandidata svoje stranke LMŠ, čeprav bi ga lahko. Namesto tega se je odločil za povsem nestrankarskega kandidata. Spomnil je, da je pred petimi leti bila predlagana celo kandidatka, ki ob začetku izbora še niti ni bila v parlamentu, odhajajoča komisarkaKot je znano, ministri iz vrst SD Lenarčiča ne bodo podprli, zato v LMŠ poleg lastnih glasov potrebujejo še štiri od drugih koalicijskih partneric. Seja vlade, na kateri bodo predlog obravnavali, se začne ob 10. uri.