Šarec se je pokazal za spretnega

Ljubljana – Niti ustavna obtožba niti dogajanje v kulturnem resorju, ki je naposled odneslo ministra Dejana Prešička, ni škodovalo ne oceni vlade, ki je najvišja v več letih, niti ratingu premiera Marjana Šarca in njegove LMŠ, ki se je prvič po volitvah uvrstila na vrh med strankami.Podpora vladi zgodovinarja in raziskovalca Luko Lisjaka Gabrijelčiča ne preseneča. »Pravzaprav se je to zgodilo precej pozno. V vseh drugih mandatih so strankam, ki so sestavile vlado, zrasli odstotki v anketah prve mesece po tem.«Kar precej presenetljivo pa se mu zdi, kako skeptično je bilo volilno telo še drugi, tretji in četrti mesec po ...