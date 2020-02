Šarec upa, da bo Slovenija izgubila manj

Bruselj – »Ne strinjamo se s tolikšnim zmanjšanjem, kot je predvideno. Za nas je kohezija izjemnega pomena,« je po pogovorih s predsednikom evropskega sveta Charlesom Michelom povedal premier Marjan Šarec.



Predlog nekdanjega finskega predsedstva Svetu EU predvideva drastična znižanja pri koheziji. Kot je decembra na vrhu EU pojasnjeval Šarec, bi Slovenija skladno z njim izgubila 28 odstotkov kohezijskega denarja. Finski predlog je podlaga, na kateri bo Michel po pogovorih z voditelji držav članic pripravil svoj predlog kompromisa, predvidoma proti koncu prihodnjega tedna.



Po besedah Šarca je Michel razumel, kakšen je slovenski položaj in da »finski predlog z nas ni ustrezen«. Glede izkupička Slovenija ne more popuščati in hoče izgubiti manj kot v finskem predlogu. »To je naša osnovna naloga. To je Charles Michel dobro razumel,« je prepričan Šarec.

Tepe nas tudi statistika

Slovenija se sicer zaveda, da bo imela nekaj manj, ker je se razvitost zvišala. »Tepe nas tudi nova statistika, ker pogajanja niso bila končana pravočasno,« je poudaril Šarec. Upoštevala naj bi se namreč obdobje 2016–2018, v katerem je Slovenija bolj razvita, kot v prej upoštevanem obdobju 2015–2017.



O povsem konkretnih stališčih še ni hotel govoriti, da ne bi odkrivati pogajalskih izhodišča. Slovenija da je bila pri vseh vprašanj vedno konstruktivna in »pričakujemo, da imamo kdaj kaj od tega«.



O prihodnjem proračunu se bo odločalo na evropskem svetu, s soglasjem vseh držav članic. Izredni vrh EU je sklican že za 20. februar, a po neuradnih ocenah so stališča še predaleč vsaksebi. Najbolj razvite, tako imenovane neto plačnice, so varčno usmerjene in želijo, da je meja obsega proračuna odstotek bruto nacionalnega dohodka.

Zahodna regija ni samo Ljubljana

Finski predlog je sicer predvidel 1,07 in predlog evropske komisije 1,11 odstotka. Po njem bi Slovenija v sedmih letih dobila za kohezijo 3,07 milijarde evrov ali devet odstotkov manj kot v veljavnem proračunskem obdobju.



»Neto plačnice se morajo zavedati, da zmanjšanje proračuna, ki ga predlagajo, ne more vplivati na razvoj, če smo si zadali za cilj reševanje podnebnih sprememb in sodobne naloge, kot je digitalizacija,« je povedal Šarec. Po njegovih besedah »ne moremo narediti več z manj.«



»Neto plačnice nas bodo morale razumeti. Ni pošteno, da nekdo, ki je večji, zaradi statistike dobi več,« je opozoril Šarec.



Povedal je, da je razvitost težava tudi za nadpovprečno zahodno regijo, ker je glavno mesto vključeno vanjo. »Imamo druge dele regije, ki niso na takšni stopnji razvitosti. »Statistika je eno, dejansko stanje na terenu pa nekaj drugega. Če se zanašamo samo na statistiko … Saj veste kaj je statistika: Statistika se lahko bere tudi tako in drugače,« je ocenil Šarec.