Šarec v zvezi s Thompsonovim koncertom brani Klampferjevo

FOTO: Cropix

Imeti funkcijo pomeni tudi imeti odgovornost

Predsednik vlade Marjan Šarec je ob robu srečanja pod Najevsko lipo za medije komentiral tudi aktualno dogajanje. Med drugim je podprl ministrico za delo, ki je takrat kot načelnica upravne enote leta 2017 sprejela odločitev glede prepovedi koncerta hrvaškega glasbenikav Mariboru.»Gospa Klampferjeva je takrat prevzela svojo odgovornost in je odločila, kot je odločila, na podlagi podatkov, ki jih je imela. In ji lahko samo čestitam takrat za pogum. Ne glede na to, kaj se je danes odločilo,« je dejal Šarec, ki je tudi v nagovoru na 29. vseslovenskem srečanju pod Najevsko lipo poudaril pomen prevzemanja odgovornosti. Šarec tako meni, da bomo v Sloveniji potrebovali več poguma pri sprejemanju odločitev.Odločbo, pod katero je bila podpisana Klampferjeva in s katero je bil koncert maja 2017 prepovedan, je, kot je znano, zunanji oddelek upravnega sodišča v Mariboru odpravil in zadevo vrnil upravni enoti v ponovni postopek Poslanec SDS Branko Grims pa je minuli teden dejal , da bi se ministrica morala »hudo zamisliti nad svojo tedanjo odločitvijo in prevzeti odgovornost«.Na to zadevo se je Šarec danes navezal v komentarju odnosov koalicije z Levico in o izvajanju projektov. »Problemi pri projektih so tudi na ministrstvih. Ljudje na nekaterih mestih tudi ne prevzemajo odgovornosti. Vsak se sklicuje na predsednika vlade, vsak se sklicuje na svojega predpostavljenega. Imeti funkcijo ni samo imeti plačo, ampak imeti tudi odgovornost in sprejeti odločitev,« je poudaril Šarec.