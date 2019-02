Šarec verjame Cerarjevi presoji glede Lebna

Premier Marjan Šarec je afero z izdelavo makete za izgradnjo drugega tira med Koprom in Divačo danes komentiral z besedami, da gre »predvsem za stvar SMC iz prejšnjega mandata«. Kot je dejal za TV Slovenija, pa za zdaj verjame presoji predsednika SMC Mira Cerarja, ki je dejal, da ministru iz njegove stranke zaupa.



Predsednik SMC je v četrtek po pogovoru z Lebnom dejal, da mu je slednji zagotovil, da ni storil nič nezakonitega. »Verjamem, da ni zlorabil mojega zaupanja,« je poudaril Cerar.



Kot je povedal, bodo v SMC politično odgovornost za domnevna kazniva dejanja pri poslu z maketo ugotavljali po končani kriminalistični preiskavi. »Razumem, da je namen policijske preiskave prav ta, da se zadeva razišče, in prav je, da pristojni organi to svojo nalogo čim prej opravijo do konca,« je dejal.



Posel v zvezi z maketo je pod drobnogled vzela tudi policija, ki preiskuje domnevna kazniva dejanja med 1. julijem 2017 in 30. junijem 2018. V preiskavi so se znašli direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko in še trije uslužbenci direkcije, več medijev pa je v zadnjih dneh objavilo dokumente oz. spletna dopisovanja, ki kažejo, da so se pogovori glede posla vodili na precej višjih ravneh.



Iz vrst opozicije so se zvrstili pozivi k politični odgovornosti, prst je bil največkrat uperjen v nekdanjega državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Lebna, ki danes zaseda položaj okoljskega ministra, pa tudi nekdanjega premierja Cerarja, danes zunanjega ministra.