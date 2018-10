Šarec z dobro kemijo v Bruslju

Pogovor med Šarcem in Tuskom je trajal nekaj več kot predvidene pol ure. Oba sta ga ocenila kot pozitivnega. FOTO: Emmanuel Dunand/AFP

Sestanek je bil na obeh straneh pozitivno ocenjen, slovenski viri govorijo o dobri kemiji med njima. Pogovor je trajal nekaj več kot predvidene pol ure.Glavne teme so bile sicer povezane z vrhom EU prihodnji teden – brexit notranja varnost . Na mizi so bile še širše teme, kot so Zahodni Balkan, Rusija in tudi zadnji razvoj glede slovensko-hrvaškega mejnega vprašanja Marjan Šarec in Donald Tusk sta se prvič srečala že na neuradnem vrhu EU v Salzburgu Obisk v Bruslju je nadaljeval v palači Berlaymont, kjer se je srečal s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem . Teme sestanka so podobne, kot so bile pri Tusku.Juncker je na pogovoru s Šarcem ponovil pripravljenost evropske komisije na pomoč pri slovensko-hrvaški mejni zadevi, so sporočili iz njene tiskovne službe. Sicer je bilo na sestanku govor o proračunu EU, pomenu varovanja zunanje meje, postopnemu vračanju k polnemu schengnu brez nadzora na notranjih mejah.Glede proračuna za obdobje 2021-2027 je Juncker poudaril, da bi dogovor dosegli do pomladi. »Predsednik ceni prispevek Slovenije k prihodnosti Evrope kot pomembne, odgovorne in zanesljive partnerice,« so sporočili iz Junckerjeve tiskovne službe.