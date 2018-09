Šarec z Junckerjem prvič tudi o arbitraži

Dan v znamenju brexita

Salzburg – Predsednik vladeje premierno stopil na mednarodni politični parket. Na neformalnem vrhu voditeljev Evropske unije (EU) se bo jutri prvič srečal s predsednikom evropske komisije. Povprašal ga bo, zakaj je prezrl mnenje pravne službe o hrvaških kršitvah arbitraže.»Sodišče je odločilo. Slovenija je država, ki spoštuje vladavino prava,« je ponovil predsednik vlade Marjan Šarec. Da to ves čas zagovarja, potrjuje po njegovih besedah tudi pred kratkim razkrito mnenje pravne službe evropske komisije, ki pritrjuje Sloveniji v zvezi z reševanjem slovensko-hrvaške meje. Do reševanja tega spora bo ohranil enaka stališča kot vlada, je dejal ob robu včerajšnjega prvega dne neformalnega srečanja voditeljev EU.To pomeni, da bo tudi njegova vlada vztrajala pri izvrševanju arbitražne odločbe, kar bo jutri omenil predsedniku evropske komisije Jean-Claudu Junckerju. Ob prvem stiku z mednarodno politiko se novi premier ne bo srečal s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem, prav tako ne more napovedati, kdaj bo to storil, »dokler se Hrvaška ne odloči, da je treba arbitražno razsodbo spoštovati«, a vendarle pričakuje, da bo to v prihodnjih mesecih.Marjan Šarec se je že srečal s predsednikom evropskega sveta Donaldom Tuskom in mu sporočil, da se bo zavzemal za močno in tudi solidarno Evropsko unijo ter da podpira »krepitev zunanjih meja«. Potem ko je avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki v Mozartovem mestu še jutri gosti vrh evropskih voditeljev, poročal o različnih vidikih reševanja migracij, bodo jutri v ospredju predvsem številne dileme v zvezi z izstopom Velike Britanije iz EU.Potem ko je britanska premierka Theresa May pred voditelji ponovno predstavila idejo, da si želi Velika Britanija po brexitu ohraniti trdne trgovinske vezi z Unijo, bo 27 preostalih voditeljev članic jutri govorilo o več scenarijih. Na zasedanju ni pričakovati ne zavez ne rešitev, vendar se voditeljem mudi, saj imajo za rešitve čas le še do konca marca.Marjan Šarec je na prvem nastopu pred tujimi novinarji dejal, da obstajajo možnosti za to, da Velika Britanija in EU skleneta sporazum že to jesen. Vendar tega za zdaj zaradi številnih nerešenih vprašanj v resnici ni pričakovati.Ni namreč jasno, kako bo brexit vplival na gospodarsko sodelovanje in druge odnose s članicami, neznanka je še Irska, nihče pa za zdaj ne izključuje brexita v najtrši različici, po katerem bi bil status britanskih državljanov povsem nejasen. Da to preprečijo, bi morale po mnenju Donalda Tuska članice vsak dan izkoristiti za pogajanja. Napovedal je izredni vrh o brexitu sredi novembra, ko pa je pričakovati napetosti in negotov razplet.