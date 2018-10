FOTO:Merklova sprejela Šarca z vojaškimi častmi

FOTO: Reuters

Nemška kanclerkaje pred uradom v Berlinu z vojaškimi častmi sprejela slovenskega premierja. Po rokovanju in izmenjavi dobrodošlice sta se umaknila na delovno kosilo.Ob 13.45 uri se bosta Merklova in Šarec srečala tudi pred mediji na novinarski konferenci. Pogovor bo tekel o dvostranskih temah ter o pripravah na vrh Evropske unije, ki bo prihodnji četrtek. Kakšno besedo naj bi po pričakovanjih namenila tudi o (ne)implementaciji arbitražne odločitve glede meje med Slovenijo in Hrvaško. Šarec se bo kasneje sestal tudi s predsednikom bundestagaZa slovenska premierja je to prva dvostranska pot v tujino, kot je napovedal pa gre za spoznavni obisk z nemško kanclerko.Glede na to, da je Nemčija največja slovenska zunanjetrgovinska partnerica in glavni trg slovenskih izvoznikov, je pričakovati predvsem pogovore o gospodarskem sodelovanju med državama. Sogovornika naj bi se posvetila tudi aktualnim temam v mednarodnih odnosih, tudi o napovedih o carinah na evropski izvoz s strani ameriškega predsednika