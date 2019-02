Šarec: »Za stanje kulture smo odgovorni vsi«

Predesdnik vlade Marjan Šarec in začasni minister za kulturo Jernej Pikalo. FOTO: Jože Suhadolnik

Predsednik vladese je danes odzval na kritične besede, ki mu jih je v včerajšnjem govoru na proslavi pred kulturnim praznikom namenil predsednik Prešernovega sklada ​.»Prešernov dan je danes, slovenski kulturni praznik. Preživite ga lepo, predvsem z zavedanjem, da smo za stanje kulture odgovorni vsi,« je v odgovor na včerajšnji govor predsednika Prešernovega sklada zapisal Šarec. Priznal je, da tisti, ki imajo možnost odločanja, nosijo tudi večjo odgovornost, vendar naj bi se sleherni posameznik trudil za doživljanje kulture v vseh pojavnih oblikah. Ostro je nastopil zoper Möderndorferjev govor, češ da je dal misliti, da je »slovenska kultura čisto na psu in da ji državni proračun ne namenja niti drobtinic.« Pojasnil je, da damo za obrambo države 1 odstotek BDP, za kulturo pa bo v novem rebalansu namenjenih 32 milijonov več, kar je skupaj 1,9 odstotka državnega proračuna in predstavlja najvišji delež od leta 2012.»Dodati moram še, da primerjanje kulture z oklepniki ni na mestu, saj mora zlasti kulturnik v prvi vrsti spoštovati delo drugih, zlasti tistih, ki bodo morda nekoč dali svoja življenja za svojo domovino. Tudi to bi bilo kulturno. Oklepnikov pa tako ali tako še ne bomo kupovali, saj je ravno naša vlada to zaustavila zaradi preverjanja vseh dejstev,« je še zapisal ter vsem zaželel »lepo preživet dan z večnim spominom na našega pesnika in vse, ki so ohranili naš narod in ga ohranjajo še danes.«Möderndorfer je v včerajšnjem govoru med drugim dejal, da imamo prvič v zgodovini samostojne Slovenije za predsednika vlade človeka, ki je bil v resnici kulturnik in naj bi se spoznal na kulturo.»Bil je igralec, odličen satirik in nekaj časa tudi prekarni svobodnjak. In tudi njegov prvoizbrani minister je bil kulturnik. Za slovensko umetnost je bil to do donedavnega nadvse obetaven dvojec. Prav zato bi se na področju kulture lahko zares zgodile kvalitetne spremembe. In so se skoraj že začele dogajati, a se je vse sfižilo. Avgijev hlev kulture je ostal neočiščen, Butalci so prav po butalsko raje očistili čistilca kot pa pravo svinjarijo. Tako se bo dogajalo vedno, dokler bodo kulturni lobiji izbirali ministre glede na svoje sebične interese,« je poudaril Möderndorfer. Vprašal se je, ali se bo sploh še našel kdo, ki se bo spopadel s kaotičnim stanjem v kulturi. Državne investicije v vojaške osemkolesnike pa je predsednik Prešernovega sklada primerjal z usodo investicij v novo Narodno in univerzitetno knjižnico, SNG Dramo ali nove slovenske filme.