Šarec: Žrtvam smo dolžni, da naredimo vse za svojo državo

Premier Marjan Šarec se je na slovesnosti ob 74. obletnici preboja partizanov skozi nemški obroč na Menini planini med drugo svetovno vojno zavzel za ohranitev Evrope. Kot je dejal, so zanjo padli mnogi, »zato ne dovolimo, da propade«. Za vlado, ki jo vodi, je dejal, da ni ne proameriška ne proruska, ampak proslovenska in proevropska.



Šarec se je v svojem govoru najprej spomnil dogodkov med drugo svetovno vojno na Menini planini ter opozoril, da so se takratni borci, ki so bili lačni, sami in praktični niso imeli več nobenega upanja, prebili skozi sovražnikov obroč, ker so vedeli, da želijo svobodno Slovenijo.



Po drugi svetovni vojni se je Slovenija po besedah Šarca vključila v skupno državo Jugoslavijo, za katero danes nekateri govorijo, da je bila slaba. A se je po njegovem treba vprašati, »ali ni tudi to del naše zgodovine. Tega nima smisla zanikati.«



Danes imamo po besedah premiera svojo državo, za katero so mnogi dali svoja življenja, pri čemer pa nekateri pravijo, da »vse skupaj ni bilo nič: Bilo je. Vsako življenje, ki je dano za narod, za svobodo, je vredno, da se ga objokuje. Hkrati se je treba zavedati, da smo žrtvam dolžni, da naredimo vse za svojo državo in da jo imamo radi.« Ocenil je, da je življenje v samostojni državi še vedno dobro. Pomembno pa je, da bi znali spoštovati drug drugega, ceniti to, kar imamo, in da bi se znali vživeti drug v drugega, je dodal.

Ne grozijo nam nemške divizije, pač pa vprašanje, kako zagotoviti primerno življenje

Dotaknil se je tudi aktualnih razmer. Med drugim je dejal, da njegovi vladi nekateri očitajo, da jo vleče v desno, spet drugi pa, da jo vleče v levo. »Torej gremo naravnost in gremo po pravi poti,« je dejal.



Danes nam po njegovih besedah tako kot partizanom na Menini planini sicer ne grozijo nemške divizije, obstajajo pa druga pereča vprašanja, ki jih je treba reševati. Med drugim vprašanja, kako vsem zagotoviti primerno življenje, kako reševati migrantska vprašanja, kako preprečevati kibernetski kriminal in kako zagotoviti, da bo Slovenija ostala v krogu razvitih držav.



Da bi se to zgodilo, je treba po njegovem med drugim narediti vse, da bi Slovenija nastopala enotno, »ne pa da se dogaja, da so nekateri proti vladi samo zato, ker ni njihova«. Kljub temu je napovedal, da so pripravljeni sodelovati z vsemi.



V svojem govoru se je zavzel še za ohranitev Evrope ter za njeno širitev na druge države, saj nas, kot je dejal, različnost bogati. »Ko pa nam hoče kdo vsiljevati svoje, mu je pa treba tudi povedati. Vsak, ki pride k nam, je dobrodošel, ampak tako, da spoštuje našo kulturo in našo identiteto. Ne bomo se prilagajali samo zato, ker nas je dva milijona. Na svoji zemlji smo mi gospodar,« je še dejal.