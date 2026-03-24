Saša Zagorc: Nepravilnosti, ki jih omenja Janša, niso vplivale na izid

Profesor za ustavno pravo meni, da bodo ugovori razrešeni, preden bodo znani uradni rezultati volitev.

Za mnenje o tem, kaj pomeni izpodbijanje predčasnega glasovanja, ki ga je napovedal prvak SDS Janez Janša, in kakšne posledice lahko ima to za postopek sestavljanja vlade, smo prosili dr. Sašo Zagorca, rednega profesorja na katedri za ustavno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Kot je poudaril sogovornik, pri stranki SDS uveljavljajo ugovor na delo volilnih odborov, med drugim jim očitajo, da niso zakonito opravljali svojega dela in da so bila določena volišča na nepravem območju, kar naj bi vplivalo na izid volitev. »V prvem delu ugovora se strinjam, da odločitev okrajnih volilnih komisij kljub dobremu namenu ni bila povsem v skladu z zakonom. Ne strinjam pa se, da je to imelo ali bi lahko imelo bistveni vpliv na izid volitev,« je poudaril Zagorc. »Ključno je, da je imel vsak ...