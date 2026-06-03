Laško bo na manjšo poplavno ogroženost še čakalo

Občina Laško je med poplavno najbolj ogroženimi v državi. Od leta 1990 so imeli poplave že desetkrat, zato so ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti težko čakali. Skupno je bilo za to namenjenih 27,5 milijona evrov, večinoma iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO). S temi sredstvi bodo zdaj uredili le območje Rečice v Debru, gre za okoli 8,2 milijona evrov. Za preostalo je zmanjkalo časa, saj morajo biti projekti iz NOO zaključeni do konca tega meseca. Sredstva za dodatne ukrepe v Laškem bo država iskala drugje.