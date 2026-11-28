Ribiška družina Ljubno ob Savinji je na tretjem posvetu o posegih v vodotoke ponovno spravila za isto mizo vse, ki urejajo in ščitijo vodotoke. Kot je pojasnil predsednik RD Ljubno ob Savinji Gregor Križnik, je cilj, da bi vsi že pred posegi sodelovali, saj prav s tem dosežejo največ. Slabih praks na Savinji skoraj ni. Dogajajo se zlasti tam, kjer ljudje sami posegajo v vodotoke. Križnik je dejal, da si je Savinja po poplavi leta 2023 v veliki meri opomogla, tudi ribolov so letos znova omogočili, a le na način »ujemi in izpusti«, prav tako so zelo omejili število ribičev. Rib sicer še ni toliko kot pred poplavo, je opomnil Križnik. »Trajalo bo še najmanj dve ali tri leta, da jih bo toliko kot prej. Riba namreč spolno dozori pri treh letih. Prve ribe se letos drstijo, kar pomeni, da se bo ...