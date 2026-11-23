Zbornica založnikov in knjigotržcev je na odprtju 42. Slovenskega knjižnega sejma Schwentnerjevo nagrado namenila Mitji Čandru. Kot piše v utemeljitvi, nekateri ljudje ustvarjajo knjige, drugi jim odpirajo poti, Čander pa oboje predano počne že tri desetletja. Kot je ocenil za STA, je delo v založništvu pri nas izjemno težavno, polno izzivov.

Založba Beletrina, katere soustanovitelj je Čander, je po njegovih besedah vedno bila izrazito avtorska založba. Kot je dejal za STA, pa je delo v založniškem sektorju v Sloveniji izjemno težavno in polno izzivov. Gre za majhen trg, ki se z leti še krči, »nenazadnje smo soočeni s poplavo drugih vsebin, ki konkurirajo knjigi kot mediju, preživljanju prostega časa, kar pa celotno branžo postavlja v izrazito zahteven položaj«. Želi si, da bi v dialogu z državo in drugimi deležniki vzpostavili ekosistem, ki bo na trajen način omogočal preživetje slovenske knjige tudi v novih časih.

Glede Beletrine je med drugim še povedal, da so vedno intenzivno delovali na sami promociji knjig, tako doma kot v tujini, ob njihovi fizični obliki pa so se v zadnjih 20 letih izrazito zavedali tudi digitalne oblike knjig in njihovega življenja v novem okolju.

Kot urednik, založnik, pisatelj in esejist je po mnenju komisije pomembno sooblikoval sodobno slovensko književnost ter prostor, v katerem se srečujejo avtorji, knjige in bralci. Kot so zapisali, je iz študentske pobude pomagal graditi založbo Beletrina, založniški dom, v katerem so se srečevali veliki glasovi literature in tisti, ki so svoj izraz šele iskali. Z uredniško občutljivostjo je prepoznaval vrednost, s pogumom odpiral vrata novemu in z zaupanjem spremljal avtorje na njihovi poti. Zanj uredniško delo ni bilo le priprava knjige na izid, temveč odgovornost do besede in človeka, ki stoji za njo.

»Verjel je, da se življenje knjige z izidom šele začenja. Zato ji je odpiral prostor v pogovorih in na festivalih, jo spremljal čez jezikovne meje ter slovenske avtorje povezoval s svetom. Ob tem je iskal nove poti, po katerih bi literatura dosegla bralca, tudi v digitalnem prostoru,« še piše v utemeljitvi nagrade.

Schwentnerjeva nagrada za življenjsko delo je po njihovih besedah priznanje ustvarjalcu, ki ni gradil le knjižnega programa, temveč prostor za literaturo. Je tudi priznanje nemiru, ki se ne zadovolji z že prehojenimi potmi, temveč za knjigo išče nove prostore in nove bralce. Zvestoba literaturi namreč ne pomeni le varovati njenega izročila, ampak tudi odpirati vrata njeni prihodnosti. Prejel jo je za tri desetletja uredniške širine, založniške drznosti in predanosti prepričanju, da dobra knjiga potrebuje nekoga, ki prepozna njeno moč in ji odpre pot med ljudi.

Nagrado so Čandru podelili na odprtju knjižnega sejma, kjer so bili prisotni tudi direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, bosansko-nemški pisatelj Saša Stanišić in nemška veleposlanica v Sloveniji Sylvia Groneick.

Brezplačni dogodki 42. Slovenskega knjižnega sejma, ki nosi slogan Kalejdoskop (spo)znanja, potekajo do nedelje.