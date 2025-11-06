SD bo premieru Golobu predlagala kandidatko za novo pravosodno ministrico

SD bo premieru Robertu Golobu za novo pravosodno ministrico predlagala državno sekretarko Andrejo Kokalj. Če bo potrjena, bo na položaju nasledila Andrejo Katič, ki je prejšnji teden premieru podala svoj odstop zaradi objektivne odgovornosti po napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Odločitev, koga bo predlagal, je sicer na premierju Robertu Golobu. Je pa Kokaljeva po mnenju Katičeva »najboljša možna rešitev, saj lahko nadaljuje delo«.

Skupaj s Katičevo je odstopil tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Pričakovati je, da bi lahko tudi o njegovem nasledniku govorili na današnjih koalicijskih usklajevanjih.

Državni zbor se je namreč z odstopoma Katičeve in Poklukarja sicer že seznanil v začetku tedna, s čimer jima je funkcija prenehala in trenutno opravljata le še tekoče posle. Premier ima zato do sredine prihodnjega tedna čas, da državni zbor sporoči, kdo bo vodil ministrstvi v prihodnjih mesecih.

FOTO: Jure Makovec/AFP

Po navedbah ministrstva za pravosodje je Andreja Kokalj delovne izkušnje pridobivala v pravosodju, raziskovalnem sektorju, lokalni samoupravi ter javnem sektorju. Leta 2016 je magistrirala na podiplomskem magistrskem študijskem programu teorija prava in države na ljubljanski pravni fakulteti ter pridobila naziv magistrica znanosti.

Istega leta je na fakulteti za družbene vede pridobila naziv magistrica obramboslovja. Leta 2017 je opravila strokovni izpit za inšpektorja. Leta 2020 je pridobila potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Aktivna je bila tudi v nevladnem sektorju ter je še vedno članica različnih društev. Bila je tudi članica več svetov zavodov ter članica nadzornega odbora občine, še navajajo na ministrstvu za pravosodje.