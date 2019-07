SD: »Enostranska odločitev Marjana Šarca je neprijetno sporočilo«

»Povsem samovoljna odločitev«

SD: Kandidatura nove predsednice evropske komisije plod nesprejemljive politične trgovine

»Evropska unija pred novimi in velikimi izzivi potrebuje vodstvo s široko demokratično legitimnostjo. Novo predsednico evropske komisije spoštujemo, a to ne spreminja dejstva, da je njena kandidatura plod nesprejemljive politične trgovine za zaprtimi vrati,« so še zapisali v SD.



»Šibka politična večina, ki je omogočila njeno izvolitev, temelji na skrajnih desnih glasovih Orbána in Kaczyńskega . Omenjene sile ne spoštujejo evropskih vrednot, kot so vladavina prava, demokracija in preseganje preživetih nacionalističnih miselnih in političnih okvirov. To je po našem prepričanju resna napaka.«

Nesprejemljivo. Tako so se na uradno premierovo potrditev Janeza Lenarčiča za slovenskega komisarskega kandidata odzvali tako v koalicijski SD kot opozicijski SDS. Beseda nesprejemljivo se ponavlja v prvih odzivih obeh.»Pričakujemo, da bo Slovenija za slovenskega komisarja izbrala osebo z demokratično legitimnostjo kot ključnim pogojem, pri tem pa še s kompetencami, izkušnjami in ugledom v Sloveniji, v Evropski uniji in širše. Samo s takšno osebo lahko Slovenija računa na to, da se bo njena specifična teža v evropskem prostoru krepila in da bo delo komisarja opravila v skladu z javno predstavljeno vizijo, zavezami in rešitvami,« so zapisali Socialni demokrati.»Predlog, ki ne upošteva demokratične legitimnosti kot ključnega merila, je za nas nesprejemljiv. Enaka merila smo si postavili za izbor ljudi na vodilne položaje v Evropski uniji in enaka merila imamo za izbor slovenskega komisarja. Enostranska odločitev predsednika vladeje neprijetno sporočilo. Odgovornost predsednika vlade je, da skrbi za trdnost in zaupanje v koaliciji.«Hitro se je odzvala tudi evropska poslankaiz vrst SDS: »Nesprejemljivo je, da sepri oblikovanju predloga za komisarja odloča povsem samovoljno. V duhu njegovih izjav o sodelovanju in slovenskem interesu bi pričakovala, da se bo o tem posvetoval z zmagovalci evropskih volitev. Praksa je, da države za komisarje imenujejo vsaj ministre oziroma predsednike vlad, s čimer imajo večje možnosti izbire pomembnejših resorjev.Marjan Šarec po zavrnitvi govora v evropskem parlamentu nadaljuje svoj niz potez v smeri zmanjševanja mednarodnega političnega ugleda Slovenije. Danes s predlogom Janeza Lenarčiča ambicije slovenske evropske politike postavlja na uradniški nivo.«S Šarčevo izbiro pa je zadovoljen nekdanji predsednik države, ki je v tvitu zapisal: »To je zelo dober predlog. Janez Lenarčič je vsestransko izkušen in je naredil že veliko dobrega za Slovenijo in za Evropo. Zato bo tudi odličen komisar.«