SD Ljubljana ostro proti predsedniku stranke Matjažu Hanu

Predsedstvo SD Ljubljana zahteva, da mora biti odgovor na volitve 2026 resna politična, organizacijska in komunikacijska prenova in nadgradnja stranke.

Približno mesec dni v stranki SD politično napetost dviguje deklaracija Socialnih demokratov Ljubljana, ki jih vodi na marčnih parlamentarnih volitvah neizvoljeni Marko Koprivc. Ljubljanska veja SD ima v mestnem svetu ljubljanske občine dva svetnika, med drugim tudi bivšega sekretarja stranke Klemna Žiberta, ki še vedno ohranja zelo močan vpliv na operativno delovanje stranke. Število prejetih glasov Socialnih demokratov na volitvah (6,71-odstotka) kaže, da je stranka dosegla rezultat pod političnimi ambicijami in pod pričakovanji, ki jih imajo do sebe Socialni demokrati v Sloveniji, stranka, utemeljena na več kot stoletni zgodovini, ugotavljajo Ljubljančani. Predsedstvo SD Ljubljana ocenjuje, da stranka v tem obdobju ni dovolj prepričljivo uveljavila svojega političnega profila: »Namesto ...