SD po poti opozicije glede razpisa za helikopterje

Po tem ko je razpis za nakup dveh helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoči (HNMP) postal pravnomočen, so se štirje poslanci koalicijske SD obrnili na notranjega ministra Boštjana Poklukarja s pisno poslansko pobudo za razveljavitev razpisa.

»Razpis je resda pravnomočen, pobudo smo vlagali tik pred zdajci, a pogodba za nakup helikopterjev še ni podpisana,« pa se poslanec SD Damijan Zrim odziva na kritike, zakaj pobude niso vložili še v času, ko so tekli razpisni roki. V stranki menijo, da zgodba z nakupom ni zaključena, dokler ni podpisana pogodba. Pogodba za nakup helikopterjev mora biti podpisana do 25. septembra.

»Na različne očitke in pomisleke glede izbire helikopterjev so na ministrstvu za notranje zadeve že večkrat v celoti odgovorili, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa tako glede nakupa helikopterjev kot tudi sicer še naprej uživa podporo Svobode,« so se odzvali v največji vladni stranki, ker za razliko od SD »tehtnih razlogov za razveljavitev razpisa« ne vidijo.