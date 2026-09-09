SD v interpelacijo proti zunanjemu ministru Kajzerju

V SD napovedujejo interpelacijo proti ministru za zunanje in evropske zadeve Tonetu Kajzerju, s katero bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali.

Iz SD so v kratkem sporočilu za javnost zapisali, da so imeli malo več kot eno uro za odločitev, ali pristopijo k ustavni obtožbi premiera Janše ali ne. Kljub temu so predlog vseeno preučili in o njem razpravljali na organih stranke.

»Soglasno smo presodili, da je pravno-formalno legitimnejša pot tista, h kateri smo že sami pristopili – priprava interpelacije ministra za zunanje in evropske zadeve«. Pričakujejo, da bodo pri interpelaciji sodelovale tudi druge opozicijske stranke. Pri tem so dodali, da so Socialni demokrati že ves čas načelni in trdni zagovorniki mednarodnega prava in pravic palestinskega ljudstva do lastne države.

»To smo pokazali v praksi, ko so na glasovanju vlade o pridružitvi Slovenije k tožbi Južne Afrike proti Izraelu zaradi genocida v Gazi pred Meddržavnim sodiščem, ki je potekalo na zaprti seji 12. marca 2026, ministri in ministrice Socialnih demokratov kot edini enotno glasovali za pridružitev k tožbi. V tej smeri pa smo vodili tudi politike na zunanjem ministrstvu – od priznanja Palestine, utrjevanja stališč podobno mislečih držav v EU do priprave vsega potrebnega za pridružitev tožbi proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem,« so povzeli svoja stališča.

Ustavna obtožba proti Janši

Svoboda in Levica sta medtem predstavili predlog ustavne obtožbe proti premieru Janši, ki sta ga že vložili. Predsedniku vlade v teh dveh strankah očitajo, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela, s tem pa krši ustavo in zakon o zunanjih zadevah.

Ravnanja Janševe vlade po navedbah predsednika stranke Svoboda Roberta Goloba kažejo, da Slovenija ne izvaja več suverene zunanje politike, temveč izvaja politiko izključno v interesu Izraela.

»Zaradi vsega tega smo prišli do zaključkov, da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo kot tudi zakon o zunanjih zadevah, Ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij Združenih narodov,« je dejal Golob. Zato so skupaj z Levico vložili predlog ustavne obtožbe z namenom, da ustavno sodišče Janšo odpokliče s funkcije predsednika vlade.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko pa je dodala, da v Levici ustavno obtožbo podpirajo, ker sta Janševa vlada in premier osebno Slovenijo izdala večkrat. »Izdal je našo suverenost, kar je še posebej žalostno ob naši 35-letnici,« je zatrdila.