SD z izvolitvijo preostalih članov vodstva stranke zaključila volilni kongres

V SD so teden dni po volilnem kongresu tega danes tudi formalno zaključili. Delegati so z digitalnim glasovanjem izvolili še preostale člane vodstva stranke, in sicer sedem članov predsedstva ter člana nadzornega odbora, so sporočili iz stranke.

V SD so morali zaradi zapletov na volilnem kongresu minuli soboto tega še formalno zaključiti. Izvoliti so morali še sedem članov predsedstva in člana nadzornega odbora. To so storili danes s pomočjo digitalnega glasovanja.

Medtem ko so minuli teden za člana predsedstva v prvem krogu glasovanja že izvolili Dejana Židana, so delegati v drugem krogu danes kot moške člane predsedstva potrdili še Primoža Brvarja, Petra Dermola, Tomija Godca, Vida Jereba, Marka Koprivca, Žana Logarja in Jerneja Štromajerja. Za člana nadzornega odbora pa so v tretjem krogu izbrali Anžeta Sovinca.

S tem so v stranki imenovali celotno novo vodstvo. Na kongresu so mandat za vodenje stranke zaupali gospodarskemu ministru Matjažu Hanu, ki je protikandidata v drugem krogu, evropskega poslanca Milana Brgleza premagal za deset glasov.

Za podpredsednici stranke so na kongresu izvolili Meiro Hot in Andrejo Katič, podpredsednika pa sta postala Matjaž Nemec in Luka Goršek. Članice predsedstva so Nuška Gajšek, Neva Grašič, Ljubica Jelušič, Petra Culetto, Tanja Fajon, Mija Javornik, Mojca Kleva Kekuš in Sonja Lokar.

Za predsednika nadzornega odbora so minuli teden imenovali Bogdana Čepiča, člani pa so poleg Sovinca še Majda Ivnik, Sonja Kramar, Boris Makoter, Luka Rotar in Nejc Škoberne.

Stranka je volilni kongres sklicala po zapletih, ki jih je na dan naplavila afera okrog nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Ta je s čela ministrstva za pravosodje odnesla ministrico iz njihove kvote Dominiko Švarc Pipan. Očitki o korupciji in vpletenosti v sporni posel pa so se zgrnili tudi nad stranko, ki je močno izgubila tudi v javnomnenjski podpori. Aktualna predsednica SD Tanja Fajon je tako napovedala najprej volilni kongres, nato pa tudi, da se na njem ne bo potegovala za nov mandat.