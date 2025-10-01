SDH toži KPK zaradi nezakonitosti pri presoji zaposlitve Črnčeca

Slovenski državni holding (SDH) je proti protikorupcijski komisiji vložil tožbo v upravnem sporu zaradi kršitev pravil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v postopku nadzora nad zaposlitvijo pomočnika predsednika uprave SDH Damirja Črnčeca. Med drugim načrtuje tudi postopke zaradi po njihovem nezakonitih posegov v dobro ime SDH.

SDH bo pri tem vložil tudi prijavo upravni inšpekciji zaradi kršitve vodenja upravnih postopkov in upravnega poslovanja, informacijskemu pooblaščencu pa predlagal izvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi zaznanega neobvladovanja informacijskega sistema Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) z bazo občutljivih osebnih podatkov. SDH je pred kratkim prejel tudi prijavo domnevnega nezakonitega vpliva na odločanje KPK, ki jo je odstopil v obravnavo policiji, so danes sporočili iz holdinga.

V SDH so spomnili, da je KPK 28. avgusta objavila ugotovitve glede nadzora nad postopkom zaposlitve Črnčeca. »V postopku ni ugotovila nobenih kršitev določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, a je pri tem vseeno intenzivno in ciljno javno komunicirala nezakonite, neutemeljene in neresnične zaključke, s katerimi je škodovala ugledu SDH,« so zapisali in dodali, da je bil SDH s stališči KPK seznanjen šele ob javni objavi.

Naročili pravni analizi dveh odvetniških pisarn

SDH je pri dveh odvetniških pisarnah naročil pravni analizi ravnanj KPK v omenjenem postopku. Obe sta, navajajo v holdingu, izpostavili mnenje, da je bilo ravnanje KPK v več vidikih v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter lastnim postopkovnikom, da zaključki niso ustrezno strokovno utemeljeni, poleg tega pa je KPK tudi prekoračila svoje pristojnosti in pooblastila.

»KPK je v postopku kršila ključna procesna pravila iz zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, z javno objavo neutemeljenih ugotovitev pa je škodovala ugledu SDH in mu hkrati povzročila škodo,« so ugotovitve odvetniških pisarn izpostavili v SDH.

V holdingu poudarjajo, da je SDH delniška družba, ki mora ob upoštevanju načel skrbnosti in gospodarnosti po korporacijskem pravu zaščititi svoje gospodarske interese. Hkrati je SDH, kot nadaljujejo, tudi pomemben družbeni subjekt, saj na podlagi zakona o Slovenskem državnem holdingu v imenu in za račun države upravlja državno premoženje v vrednosti več kot 13 milijard evrov.

Tudi nadzorniki potrebujejo nadzor

»Zato pravnih sredstev proti nadzorniški instituciji SDH ne vlaga zlahka. Pred odločitvijo za izvedbo pravnih ukrepov proti KPK je SDH temeljito in odgovorno pretehtal vse vidike takšne odločitve in ocenil, da teža in intenzivnost neutemeljenih očitkov, ki jih je brez izvedbe zakonitega postopka javno komuniciral KPK, terja sodno presojo zakonitosti postopanja KPK, pa tudi presojo iz drugih pristojnih inštitucij. V demokratični družbi tudi nadzorniki potrebujejo nadzor,« so odločitev utemeljili v SDH.

Analiza objavljenih ugotovitev KPK je po navedbah SDH pokazala na obstoj informacijskih tveganj oziroma napačnega delovanja sistema za zbiranje podatkov o prijavi funkcij in premoženja zavezancev. Ker je ta sistem namenjen zbiranju zelo občutljivih osebnih podatkov, navedeno predstavlja visoka tveganja za vse zavezance za poročanje, navaja SDH.

Zaradi ugotovljenih informacijskih tveganj bo holding za zaščito vseh zavezancev posredoval pobudo informacijskemu pooblaščencu, naj nemudoma izvede inšpekcijski nadzor vseh informacijskih sistemov KPK z vidika spoštovanja predpisov in zahtev varovanja osebnih podatkov.

SDH je pred kratkim prejel tudi anonimno prijavo domnevnih nepravilnosti v zvezi z nezakonitimi vplivi na odločanje KPK v zvezi s predmetno zadevo. Za obravnavo prejete prijave SDH ni pristojen, zato bo prijavo odstopil policiji.

Kot so v SDH še zapisali v sporočilu, so v preteklih letih posvetili posebno pozornost področju integritete in skladnosti poslovanja. »S temi aktivnostmi je SDH prispeval k izboljšanju standardov na področju skladnosti in integritete v družbah v svojem upravljanju, za kar si bo dosledno prizadeval tudi v bodoče,« so zagotovili.