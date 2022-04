SDH v pregled imenovanja Kokota

Nova koalicija bo po predvolilnih napovedih odločno pometla politične kadre, ki jih je nastavila Janševa vlada. Kot primer neprimernega in netransparentnega kadrovanja v državnih družbah je bil pred volitvami pogosto omenjen vrh Pošte Slovenije. V politični tranziciji pa ukrepa Slovenski državni holding (SDH). Štiri dni pred volitvami je uprava SDH sprejela sklep o izvedbi neodvisnega pravnega pregleda postopkov imenovanja Tomaža Kokota za generalnega direktorja Pošte Slovenije. To je kader SDS, ki za vodenje tako velike družbe menda nima zahtevanih izkušenj. Kokot odločitve SDH ne komentira.

SDH je za pregled postopkov izbral odvetniško pisarno Ulčar & partnerji. Ta bo pregled začela izvajati po podpisu pogodbe o sodelovanju. SDH bo, pojasnjujejo v holdingu, preveril, ali so bili postopki v Pošti Slovenije izpeljani strokovno, skladno z zakoni in internimi akti družbe. Zdi se, da se v SDH poskušajo vnaprej znebiti odgovornosti za dogajanje v Pošti Slovenije, o katerem so jih obvestili nekateri nekdanji nadzorniki.

Kokot zaradi dobrega poslovanja družbe pravi, da ne pričakuje svoje menjave. FOTO: Marko Pigac

Da je Kokot dobil polni mandat generalnega direktorja Pošte Slovenije, je bilo treba prevetriti nadzorni svet. Eden od nadzornikov je celo prijavil nedopustne politične pritiske nanj. Odločil pa je dvojni glas predsednikaprav tako iz kvote SDS. Pošta Slovenije mora odvetniški družbi zagotoviti vso dokumentacijo v zvezi s postopki Kokotovega imenovanja iz let 2021 in 2022.

Kadrovskim spremembam, ki jih napoveduje najverjetnejši mandatar oziroma novi predsednik vlade Robert Golob, prek katerih bodo na položaje imenovali strokovne kadre, po vseh peripetijah s Kokotovim imenovanjem najverjetneje ne bo ušla niti Pošta Slovenije. Kokot pa zaradi dobrega poslovanja družbe pravi, da ne pričakuje svoje menjave.