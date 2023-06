Golob o interpelaciji Bešič Loredana: Bom počakal, da jo preberem

»Zaradi vedno slabših razmer v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju s strani ministra za zdravje in predsednika vlade bo poslanska skupina SDS še ta teden vložila interpelacijo zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana,« so napovedali v poslanski SDS in ob tem pojasnili, da s tem želijo pospešiti razpravo o realnosti koalicijskih obljub ter sposobnosti aktualne vlade za reševanje najbolj perečih problemov v državi.

Podrobnosti naj bi ob 14. uri predstavila vodja poslanske skupine Jelka Godec.

V koaliciji je sicer že nekaj časa slišati o nezadovoljstvu z njegovim delom in špekuliralo se je tudi že o njegovi menjavi, zato bo ta poteza SDS koalicijo prisilila, da se dokončno opredeli do njegovega obstanka. »Bom počakal, da preberem interpelacijo,« se je ob odhodu iz dvorane državnega zbora skopo odzval Golob.

Podobno se je odzval tudi vodja poslanske skupine Borut Sajovic. V SD in Levici se še niso odzvali.