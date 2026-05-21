Janša ob podpisu koalicijske pogodbe: Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami

Stranke SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v DZ je potekal za zaprtimi vrati. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Skupaj ob sporočilu za javnost so poslali tudi 36 strani dolgo koalicijsko pogodbo.

Kot so sporočili iz SDS, so pogodbo podpisali predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, predsednik stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati Jernej Vrtovec, predsednica Slovenske ljudske stranke Tina Bregant, predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in predsednik Demokratov Anže Logar.

Kot so navedli, je bila pogodba podpisana, da bi oblikovali politično povezavo, ki bo delovala za blaginjo Slovenije. Temeljne vsebinske prioritete koalicije so namreč razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija.

»Da bo Slovenija država priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Koalicija bo usmerjala reforme na ukrepe in področja, ki izboljšujejo položaj in življenje ljudi. Za koalicijo so pomembne vse pravice in pravice vseh,« so zapisali v SDS.

Kot je po podpisu povedal Janša, se lahko Slovenija z uresničevanjem tega programa ponovno dvigne iz zaostankov iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije: »Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami!«

Informacijo o podpisu pogodbe so sicer stranke sprva sporočile prek družbenih omrežij.

Poslanci koalicijskih strank so pogodbo podpisali dan pred glasovanjem o njihovem mandatarskem kandidatu, prvaku SDS. Podpise pod njegovo kandidaturo so ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice, ki pa formalno ostaja v opoziciji.

Ker imajo omenjene stranke skupaj 48 glasov, Janša pa jih za izvolitev potrebuje 46, je tako pričakovati, da bo Janša v petek izvoljen in bo že četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.

Usklajevanje pogodbe je sicer potekalo za tesno zaprtimi vrati, v celoti pa njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom niso razkrivali. Nekatere rešitve, ki jih snuje bodoča koalicija, so sicer v zadnjih dneh že zakrožile v javnosti, razbrati jih je bilo mogoče tudi iz izjav predstavnikov peterice strank.

Ustanovitev Skoka

Koalicijska pogodba tako po Logarjevih besedah upošteva njihov predlog ustanovitve Skoka oz. oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije. Po besedah poslanca SDS Aleša Hojsa pogodba vsebuje brezplačne bančne storitve za prejem plače in pokojnine. Tina Bregant pa je med obljubami, ki jim jih je uspelo zapisati v pogodbo, naštela ukrepe s področja olajšav za kmete, mladih prevzemnikov kmetij in prejemanje bolniškega nadomestila že sedmi dan.

Med rešitvami, ki so zakrožile, pa so tudi spremembe pri plačevanju nadomestila za bolniško za zaposlene, spremembe dohodninske lestvice in davčne politike, ponovna uvedba avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev na droge.