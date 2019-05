SDS Erjavcu v interpelaciji očita zlorabo OVS in nezakonito razrešitev Škerbinca

Šarec: Erjavec ustrezno argumentiral svoje odločitve in ravnanja

Največja poslanska skupina SDS je brez sodelovanja drugih poslanskih skupin proti obrambnemu ministruvložila interpelacijo, s katero mu očita zlorabo obveščevalno in varnostne službe (OVS), nezakonito razrešitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojsketer laži in zavajanje.Poslanec SDS ter podpredsednika parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih službje izpostavil, da mu očitajo odgovornost za kršitev 32. člena zakona o obrambi in prekoračitev zakonskih pooblasti zaradi zlorabe OVS ter odgovornost za kršitev 45. člena v povezavi z 98. a členom zakona o obrambi ter 38., 39. in 40. členom zakona o službi v Slovenski vojski zaradi nezakonite razrešitve Škerbinca.Vložitev ne preseneča. Poslanska skupina SDS je namero, da bo interpelacijo vložila do konca tega tedna, objavila na začetku tedna . Pričakovano je bilo, da se bodo očitki nanašali na domnevno Erjavčevo zlorabo OVS za razrešitev Škerbinca.Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je ugotovila, da je Erjavec na podlagi govoric, da je Škerbinc neprimerno govoril o načelnici generalštabaoziroma njenem zdravstvenem stanju, naročil obveščevalno dejavnost. OVS je zaslišala 25 vojakov, za kar pa po mnenju Knovsa ni imel zakonske podlage.Karl Erjavec pa je že pred samo vložitvijo interpelacije napovedal, da je neutemeljena, prazna in brez pravne podlage. Po njegovem mnenju gre za politično dejanje, usmerjeno v poslabšanje položaja v SV in v poskus oslabitve vlade. Prepričan je, da interpelacija ne bo uspešna, saj da ni ravnal nezakonito. Z obrambnega ministrstva je danes prišla tudi novica o naznanitvi Žana Mahniča policiji . OVS je poslanca SDS in podpredsednika komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb policiji naznanila, ker mu očitajo očitajo kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov. »Tajnih podatkov nisem izdal,« se brani Mahnič in navedel, da če bi verjeli, da je storil kaznivo dejanje bi ga kazensko ovadili in ne le podali naznanila.Predsednik vlade, ki je od Erjavca zahteval pojasnilo, je – kot so sporočili iz njegovega kabineta – prejel poročili, v katerem mu je minister ustrezno argumentiral svoje odločitve in ravnanja. »Prepričan je, da bo minister znal odločitve in ravnanja ustrezno argumentirati tudi v postopku interpelacije,« so še sporočili iz njegovega kabineta v pisnem odgovoru.