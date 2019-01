V SDS glede svoje odločitve še naprej skrivnostni

Danes k predsedniku republike prihajajo predstavniki poslanskih skupin SDS, LMŠ, SD, SMC, Levice in NSi, v petek pa še predstavniki DeSUS, SAB in poslanca narodnostnih manjšin. Prvak SNS je bil pri predsedniku že včeraj.

Ljubljana – Tudi po posvetovanju pri predsedniku republikevodja poslanske skupine SDSše ni želel sporočiti odločitve poslanske skupine glede podpore kandidatu oziroma kandidatom za varuha človekovih pravic. »Obstajajo tri imena, za katera se lahko opredelimo v nadaljevanju. Končno odločitev pa bomo sprejeli na poslanski skupini v okviru organov stranke, ko bodo v državni zbor posredovani predlogi predsednika republike,« je povedal Krivec in v nadaljevanju pojasnil, da v SDS glede kriterijev ostajajo na enakem stališču kot pri drugih imenovanjih, torej da kandidat v preteklosti ni bil vpleten v kakršnakoli dejanja, ki bi mu izpodbijala kredibilnost.Na vprašanje, ali sta bila specialni pedagog in socialni podjetnikter pravnik in filozof, ki sta bila pred uradnimi posvetu najbližje koalicijskim poslanskim skupinam, vpletena v tovrstna dejanja, je Krivec odgovoril, da tega še niso preverjali in da bodo to storili, ko bo predlog kandidature posredovan v državni zbor. Tudi na vprašanje, ali je zanje sprejemljiv Peter Svetina, ki ga podpira večina koalicijskih skupin, je Krivec odgovoril: »Lahko, bomo videli v nadaljevanju.«Čeprav so v največji koalicijski stranki LMŠ še včeraj pojasnjevali, da so pripravljeni podpreti tako Svetino kot Svetliča, je vodja poslanske skupinepo posvetu povedal, da so se po dodatnih posvetovanjih znotraj poslanske skupine odločili, da je njihov edini kandidat Svetina. Ali so v primeru, da bi predsednik republike v imenovanje vendarle predlagal Svetliča, pripravljeni podpreti tudi njega, pa je Golubović odgovoril, da bo o tem odločala poslanska skupina. Vodja poslanske skupine SDpa je pojasnil, da so opravili razgovore z vsemi kandidati in poslanska skupina je ocenila, da so se odločili za dva, in sicer Svetina in Svetlič.Ob podpori koalicije, NSi in Levice, kjer napovedujejo podporoa so se o podpori Svetini pripravljeni pogovarjati, se socialnemu podjetniku nasmiha 59 poslanskih glasov, kar pa je še vedno en poslanski glas premalo za izvolitev.