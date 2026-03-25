SDS in Demokrati vložili ugovore na potek volitev

SDS je na volilne komisije sedmih volilnih enot naslovila ugovore zaradi domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih organov na volitvah v DZ. Stranka Demokrati pa je na DVK naslovila pritožbo glede postopka volitev v 4. in 7. volilni enoti, ki so jo odstopili v reševanje pristojnima volilnima komisijama, so sporočili z DVK.

SDS tako predlaga, da se za 24 volilnih okrajev v sedmih volilnih enotah z izjemo 7. volilne enote pregledajo zapisniki okrajnih volilnih komisij in volilnega odbora za predčasno glasovanje.

Predlagajo tudi pregled fotografij hranjenja skrinjic in njihovega prevzema po zaprtju volišč na dan splošnega glasovanja. Prav tako predlagajo, da se ugotovi, da so volišča za predčasno glasovanje v teh 24 volilnih okrajih določena nezakonito in da se glasovanja s teh volišč ne upošteva v skupnem izidu volitev v DZ.

Na več voliščih nedeljskega glasovanja pa predlagajo tudi ponovitev glasovanja, je razvidno iz ugovorov, ki jih je posredovala Državna volilna komisija (DVK).

»Po vsem tem smo Demokrati Anžeta Logarja lahko oškodovani tudi za kakšen mandat«

Kot izhaja iz pritožbe Demokratov Anžeta Logarja, pod katero je podpisan predsednik lokalnega odbora Demokratov Rače - Fram Aleksander Ogrizek, naj bi v nedeljo na določenih voliščih v 4. in 7. volilni enoti prihajalo do več kršitev. Med njimi Ogrizek izpostavlja zlasti nepravilno zapečatene volilne skrinjice na več voliščih, nepravilno ravnanje z nalepkami oziroma pečati za volilne skrinjice, pa tudi slabo označena volišča in drugo. Med volišči, na katerih naj bi se dogajale nepravilnosti, izpostavlja volišča na Pragerskem, v Pekrah, Framu, Ihanu in drugod, je razvidno iz pritožbe, ki so jo posredovali z DVK.

Po Ogrizkovi oceni je v postopku volitev prihajalo do hujših kršitev, s tem pa posledično do tveganja nezakonitosti in integritete volilnega postopka. DVK zato naproša, da urgentno preveri vsa omenjena volišča in ugotovi, zakaj je prišlo do hudih napak na voliščih, pa tudi v centralnem registru pokojnih oseb o pridobivanju obvestil za volitve.

»Po vsem tem smo Demokrati Anžeta Logarja lahko oškodovani tudi za kakšen mandat. Sklepam lahko, kaj se je dogajalo drugod po Sloveniji, če smo že samo v 7 volilni enoti našli več napak,« je v ugovoru izpostavil Ogrizek.