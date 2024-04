SDS in NSi bosta vložili zahtevi za ustavno presojo in zadržanje referendumov

SDS in NSi bosta skladno z napovedmi danes vložili zahtevi za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in rabe konoplje s predlogom za začasno zadržanje do končne odločitve. To bi lahko vplivalo na datum njune izvedbe, ki je sicer predvidena skupaj z evropskimi volitvami 9. junija.

Odloka o razpisu posvetovalnih referendumov glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in rabe konoplje sta bila po tem, ko ju je minuli četrtek skupaj z odlokom o posvetovalnem referendumu o uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah potrdil državni zbor, v petek objavljena v uradnem listu. V SDS in NSi so že dan po odločitvi DZ napovedali, da bodo vložili zahtevo za njuno ustavno presojo.

Referendum o zakonski ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je po mnenju obeh opozicijskih strank v nasprotju s 17. členom ustave, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Pri referendumu o rabi konoplje pa so opozorili na procesne nepravilnosti, saj sta v državnozborskem postopku iz enega nastali dve vsebinsko drugačni vprašanji, ki bi po mnenju opozicije morali biti predmet dveh referendumov.

Za prednostno obravnavo

V SDS so napovedali, da bodo poleg predloga za začasno zadržanje podali tudi predlog, naj ustavno sodišče zahtevo obravnava prednostno.

Državni zbor je minuli četrtek odločil, da bodo vsi trije posvetovalni referendumi potekali 9. junija, sočasno z volitvami v evropski parlament. Roki za referendumska opravila bodo začeli teči 6. maja.

Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic je odločitev opozicije pospremil z oceno, da gre za legitimno pravico, vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec pa je takšne zahteve prepoznal tudi kot pritisk na ustavno sodišče.