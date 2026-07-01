SDS in NSi branita Stevanovića, Mescu pa očitata dvojna merila

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    Luka Mesec Zoranu Stevanoviću očita kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil. FOTO: Posnetek Zaslona
    Uroš Esih
    1. 7. 2026 | 16:21
    1. 7. 2026 | 16:34
    4:14
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    Predsednik komisije državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika državnega Zorana Stevanovića opozoril na kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na torkovi izredni seji državnega zbora, ko ni bil izglasovan dnevni red seje, s tem pa nista bili odrejeni parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank.

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    Izraelski dan v hramu demokracije

    Ustava v 85. členu določa, da mora predsednik državnega zbora sklicati izredno sejo, če jo zahteva najmanj četrtina poslancev. Pod zahtevo za sklic izredne seje o ustanovitvi zgoraj omenjenih parlamentarnih preiskovalkah je bilo podpisanih 34 opozicijskih poslancev. Ustava v 93. členu pa določa, da mora državni zbor na zahtevo tretjine poslancev ali na zahtevo državnega sveta odrediti preiskavo o zadevah javnega pomena.

    »Tolmačenje poslovnika državnega zbora na način, da je možno ustavno pravico poslank in poslancev, da zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora, izničiti tako, da koalicija ne sprejme dnevnega reda take izredne seje, pomeni pomeni kršitev splošnih ustavnih in pravnih načel in hudo derogacijo ustavnih pooblastil državnega zbora,« predsednik komisije za poslovnik očital predsedniku državnega zbora Stevanoviću.

    Z ravnanji in načinom vodenja sej državnega zbora pa se vse pogosteje poraja vprašanje o ustreznosti ali celo zakonitosti vašega delovanja.

    Luka Mesec

    Po Meščevi oceni namreč dejanska izvršljivost pravice ni zagotovljena le s formalnim sklicem zahtevane izredne seje, pač pa je zagotovljena le, če pride tudi do njene dejanske izvedbe. »Ste predstavnik državnega zbora in naj bi bili prvi med enakimi. Z ravnanji in načinom vodenja sej državnega zbora pa se vse pogosteje poraja vprašanje o ustreznosti ali celo zakonitosti vašega delovanja,« je še zapisal Mesec. Opozicija napoveduje, da bo znova vložila zahtevo za sklic izredne seje za odreditev omenjenih preiskovalk.

    Predsednika izvenkoalicijske Resnice Stevanovića so v bran vzeli v SDS in Novi Sloveniji. »Julija 2024 je 32 opozicijskih poslancev vložilo zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije o energetskih poslih. Ker predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič seje nikoli ni sklicala, preiskovalna komisija ni bila ustanovljena,« se je na torkovo dogajanje v državnem zboru odzval predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec.

    Lotrič nad Bratuškovo

    Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in njena generalna sekretarka Monika Kirbiš Rojs sta v torek vložila kazensko ovadbo zoper predsednico komisije državnega zbora za nadzor javnih financ Alenko Bratušek. Očitata ji, da je s sklicem in vodenjem seje o financiranju stranke Fokus komisiji pripisala pristojnosti, ki jih poslovnik državnega zbora ne določa. Alenka Bratušek je po njunem mnenju s sklicem in vodenjem seje komisije za nadzor javnih financ omogočila obravnavo zadeve, za katero ta komisija po poslovniku državnega zbora ni pristojna.

    »Ko Urška Klakočar Zupančič ni sklicala izredne seje na zahtevo poslancev SDS in Nove Slovenije s točko ustanovitve preiskovalne komisije o GEN-i niti trznili niste. Ne mediji, ne Luka Mesec, ne poslanci takratne koalicije, nihče,« je k temu dodala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

    Luka Mesec. FOTO: Marko Feist
    Luka Mesec. FOTO: Marko Feist

    V SDS tudi vztrajajo, da je preiskovalna komisija o obvodnem financiranju strank, ki jo je vodila v prejšnjem mandatu poslanka Svobode Tamare Vonta, svoje delo že zaključila in sprejela zaključno poročilo. Ustanavljanje nove preiskovalne komisije za isto zadevo bi bilo po njihovo v nasprotju s poslovnikom državnega zbora.

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    državni zborUrška Klakočar ZupančičSDSpreiskovalna komisijaposlovnikparlamentarna preiskava

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