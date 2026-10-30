Umazane kampanje SDS, v katere je vpletena tudi vladna funkcionarka

Tako imenovana klet, sestavljena iz trolov, ki na ukaz začnejo kritičen glas blatiti, zmerjati in napadati, se je spravila na Delovega komentatorja in novinarja Janeza Markeša, in sicer po njegovem gostovanju v oddaji Marcel na TV Slovenija. Na družbenem omrežju X je 21. oktobra ob 21.41 z odzivom na Markeševe besede začela SDS, na kar so njen zapis delili številni, tudi anonimni profili.

Naslednje jutro je vodja službe za odnose z javnostmi SDS v Viber skupini poslala omenjeni tvit ter dala navodilo: »Delimo.« Kaj na to odgovarja funkcionarka? In ali je kršila volilni molk, ko je dala navodila, naj podporniki SDS pozovejo ljudi h glasovanju na volitvah in referendumih?