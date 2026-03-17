Nika Kovač: Absolutno pozdravljam napoved Janeza Janše, da me toži

V SDS so danes napovedali, da bodo v povezavi z obtožbami o sodelovanju z zasebno tujo obveščevalno službo Black Cube oziroma srečevanju z njenimi predstavniki vložili več tožb. Kot so sporočili na družbenem omrežju X, so zadevo predali odvetnikom, ki bodo proti avtorjem obtožb pripravili kazenske in odškodninske tožbe.

»Po ogledu včerajšnje novinarske konference v organizaciji Nike Kovač in ostalih smo v SDS zadevo predali odvetnikom, da zoper avtorje lažnih obtožb pripravijo kazenske in odškodninske tožbe,« je največja opozicijska stranka danes sporočila na družbenem omrežju X.

»Absolutno pozdravljam napoved Janeza Janše, da me toži,« se je na napoved odzvala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Kot je poudarila, bo proces možnost razčiščenja tega, zakaj je zasebni izraelski Mossad pristal v Sloveniji, kdo ga plačuje in kakšno bo plačilo Slovenije zaradi tega.

Kovačeva je že ob robu novinarske konference nevladnih organizacij, kjer so pozvali k udeležbi na volitvah, dejala, da imajo čisto vest in predstavljajo dejstva, zato jih »lahko tožijo, za karkoli želijo«.

»Mislim, da ljudje niso neumni, včeraj je bilo javno potrjeno s strani pristojnih institucij, da so bili ti ljudje v Ljubljani večkrat, potrjeno je bilo, da je letalo pristalo,« je izpostavila. Prepričana je, da bodo ljudje znali prepoznati, da gre pri tem za vmešavanje tajne zasebne izraelske agencije v slovenske volitve.

Predvolilno dogajanje v Sloveniji, zaznamovano z vrsto anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev, med njimi nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič, s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, saj so jih tja zvabila podjetja, ki ne obstajajo, je namreč v ponedeljek dobilo nove razsežnosti.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina pa so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v zadnjih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi se po njegovih virih 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Prav Black Cube že leta uporablja metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu.

V SDS pravijo, da so prvič slišali za Black Cube

V SDS so v ponedeljek navedli, da prvič slišijo za podjetje Black Cube. Janša je v ponedeljkovem soočanju na POP TV zanikal, da bi se sestajal s tujimi agenti. »Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tukaj omenja. In verjetno obstaja kakšen posnetek, ker gre za osebo, ki je bila pred, mislim da, 25 leti svetovalec za nacionalno varnost, če se ne motim, v laburistični izraelski vladi,« je dejal Janša.

V inštitutu so danes izrazili ogorčenje nad takšnimi odzivi, glede enega izmed predstavnikov Black Cuba Giore Eilanda, ki naj bi se srečal z Janšo, pa nanizali več podatkov. Kot so navedli, gre za dolgoletnega izraelskega častnika, nekdanjega vodjo izraelskega sveta za nacionalno varnost in člana svetovalnega odbora podjetja Black Cube. V inštitutu so navedli tudi, da je prav tako večkrat citiran v tožbi Južne Afrike proti Izraelu, omenja se kot arhitekt načrta genocida v Gazi.

Izpostavili so še, da kljub vedno novim javnim zagotovilom Black Cuba, da ne delajo za izraelsko vlado in tamkajšnje politične akterje, dokumentirani dogodki tej trditvi oporekajo.