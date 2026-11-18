Skoraj polovica občinskih svetnikov nima strankarske pripadnosti, petina pa jih nosi barve stranke SDS.
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Zoran Janković, ki kandidira kot nestrankarski kandidat, se v drugem krogu županskih volitev v Ljubljani meri z Luko Mescem, kandidatom Levice. FOTO: Blaž Samec
Najpomembnejša značilnost interpretacije rezultatov vsakokratnih volitev županov in občinskih svetnikov je, da večina političnih akterjev razglasi zmago ali volilni uspeh, skoraj nihče pa ne prizna poraza ali neuspeha. Nič drugače ni bilo letos. »Zmagovalci prvega kroga lokalnih volitev so tudi tokrat predvsem nestrankarski kandidati in lokalne liste, tako pri izvolitvi županov kot pri zastopanosti v občinskih in mestnih svetih,« ocenjuje politologinja dr. Simona Kukovič, redna profesorica na Fakulteti za uporabne družbene študije.
»Absolutni zmagovalci lokalnih volitev so nestrankarski akterji,« ugotavlja politologinja dr. Irena Bačlija Brajnik s Fakultete za družbene vede UL, ki smo jo gostili v Delovem studiu, kjer je analizirala prvi krog nedeljskih lokalnih volitev. Po neuradnih ...
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