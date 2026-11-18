Najpomembnejša značilnost interpretacije rezultatov vsakokratnih volitev županov in občinskih svetnikov je, da večina političnih akterjev razglasi zmago ali volilni uspeh, skoraj nihče pa ne prizna poraza ali neuspeha. Nič drugače ni bilo letos. »Zmagovalci prvega kroga lokalnih volitev so tudi tokrat predvsem nestrankarski kandidati in lokalne liste, tako pri izvolitvi županov kot pri zastopanosti v občinskih in mestnih svetih,« ocenjuje politologinja dr. Simona Kukovič, redna profesorica na Fakulteti za uporabne družbene študije. »Absolutni zmagovalci lokalnih volitev so nestrankarski akterji,« ugotavlja politologinja dr. Irena Bačlija Brajnik s Fakultete za družbene vede UL, ki smo jo gostili v Delovem studiu, kjer je analizirala prvi krog nedeljskih lokalnih volitev. Po neuradnih ...