SDS je mojster opozicijske destrukcije

SDS je samo februarja postavila 88 poslanskih vprašanj, kar je nekajkrat več od drugih poslanskih skupin, vsak delovni dan so jih postavili štiri ali več. Vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke Jelka Godec jih je februarja postavila 14, povezana so z različnimi temami, odgovor na eno bo še posebno zanimiv. Kaj sprašuje Godčeva? In kako odgovarjajo v SDS na vprašanje, ali s poslanskimi vprašanji načrtno utrujajo vlado?