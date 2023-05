SDS na plakatih pozdravlja nove člane, tudi Roberta

V nadaljevanju preberite:

Če česa, SDS zagotovo ni mogoče očitati pomanjkanja volje za akcijo. To kaže s svojim opozicijskim delom v parlamentu, kjer na primer močno vodi po številu vloženih poslanskih vprašanj, pa tudi na terenu, kjer poteka nova plakatna akcija, ki si jo je stranka v zadnjih letih omislila že nekajkrat.

Sami smo plakate SDS opazili v Ljubljani, na njih pozdravljajo nove člane, to je drugi del kampanje, v prvem so pozdravljali z "regionalnimi" pozdravi, kot so čao, serbus ali bok, ob njih pa so nanizali različna imena. Plakate Čau, Robert je bilo tako videli na Primorskem. Kako pojasnjujejo aktualno marketinško strategijo?